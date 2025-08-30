En
کشفیات عجیب از یک پت شاپ در تهران

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران از شناسایی و برخورد با یک پت شاپ متخلف در پایتخت خبر داد و گفت: در این واحد تعداد قابل توجهی از گونه‌های غیرمجاز کشف و ضبط شد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۲۲
1752 بازدید

فرهاد زندی در تشریح این خبر بیان داشت: در جریان پایش‌ های دوره‌ ای یگان حفاظت از پت‌ شاپ‌ ها و آکواریوم‌ فروشی‌ های سطح شهر تهران، یک واحد متخلف که در زمینه خرید و فروش گونه‌ های غیرمجاز و سایتیسی فعالیت داشت، شناسایی شد.

به گزارش تابناک؛ وی افزود: در بازرسی از این واحد، گونه‌ های غیرمجاز شامل چهار رتیل، دو عقرب، دو مار پیتون، دو گکو، دو مارمولک خارجی، ۱۶ لاک‌ پشت و ۱۲ ایگوانا کشف و جمع‌ آوری شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: گونه‌ های مکشوفه به مراکز نگهداری مجاز منتقل شده و برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل شده است که از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

زندی با تأکید بر برخورد جدی با تخلفات حوزه حیات‌ وحش در استان تهران خاطرنشان کرد: عرضه و خرید و فروش گونه‌ های غیرمجاز تهدیدی برای تنوع زیستی و سلامت عمومی است و یگان حفاظت با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه برخورد خواهد کرد.
 

