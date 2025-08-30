تداوم هوای گرم تا کی ادامه خواهد داشت؟

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آبوهوای کشور اظهار کرد: از امروز (شنبه، ۸ شهریور) تا روز سهشنبه (۱۱ شهریور)، در ارتفاعات استان مازندران در برخی ساعات بارش پراکنده رخ خواهد داد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: طی دو روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان، بهویژه در ساعات بعدازظهر، شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و خیزش گردوخاک خواهیم بود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: همچنین در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور بهویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، برخی نقاط جنوبغرب و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه تا اواسط هفته آینده با روند افزایش گرما روبرو هستیم, تاکید کرد: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، در روزهای یکشنبه (۹ شهریور) و دوشنبه (۱۰ شهریور)، کاهش نسبی دما در شمالشرق کشور انتظار میرود.
ضیائیان در خصوص وضعیت هوای استان تهران گفت: طی پنج روز آینده، آسمان پایتخت صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت در برخی ساعتها بهویژه عصر و شب، در بخشهای جنوبی و غربی استان تهران احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید وجود دارد که گاهی با خیزش گردوخاک یا انتقال گردوخاک از استانهای همجوار همراه خواهد بود و میتواند منجر به کاهش کیفیت هوا و دید افقی شود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا خاطرنشان کرد: همچنین در ارتفاعات استان تهران، بهویژه مناطق بالادست ارتفاعات شرقی، افزایش ابر و بارش پراکنده در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست.
وی در پایان با اشاره به پیشبینی دمای پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز شنبه ۸ شهریور صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و حداکثر دمای آن به ۳۷ درجه سانتیگراد و حداقل دما به ۲۵ درجه سانتیگراد میرسد.
