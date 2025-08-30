En
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ شهریور + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: شنبه ۸ شهریور

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

83,435,000

طلای 18 عیار / 740

82,322,000

طلای ۲۴ عیار

111,245,000

طلای دست دوم

82,322,450

آبشده کمتر از کیلو

361,500,000

مثقال طلا

361,450,000

انس طلا

3,417.11

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

936,500,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

846,800,000

نیم سکه تک فروشی

495,600,000

ربع سکه تک فروشی

288,600,000

سکه گرمی تک فروشی

153,300,000

تمام سکه (قبل 86)

860,000,000

نیم سکه (قبل 86)

420,000,000

ربع سکه (قبل 86)

220,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

131,940,000

حباب سکه بهار آزادی

42,840,000

حباب نیم سکه

93,620,000

حباب ربع سکه

87,280,000

حباب سکه گرمی

54,260,000
 
قادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
2
پاسخ
روز به روز فقير تر
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
1
2
پاسخ
ساعت 7 صبح کله پزی ها هم هنوز باز نشدن! قیمت طلا رو از کجا آوردی؟!
