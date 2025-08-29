به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متقاضیان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه های رفتاری و تخصصی و انجام سایر مراحل جذب در قالب قرارداد موقت قانون کار (بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی) به منظور اشتغال در واحدهای بانک دعوت به همکاری میشوند.
متقاضیان واجد شرایط تا روز سهشنبه 18 شهریور ماه 1404 فرصت دارند از طریق مراجعه به سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی www.refah-bank.ir نسبت به ثبتنام خود اقدام کنند.
کارت ورود به جلسه آزمون 4روز قبل از برگزاری آزمون (از روز دوشنبه 31 شهریور ماه) از طریق سامانه ثبت نام قابل دریافت بوده و آزمون کتبی در روز جمعه 4 مهرماه برگزار میشود.
دسترسی به فراخوان دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران از طریق لینک زیر امکانپذیر است.
