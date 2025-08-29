En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«محمود عباس» حق ورود به آمریکا را ندارد

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که به رئیس تشکیلات خودگردان و سایر دیپلمات‌های فلسطینی برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل ویزا نخواهد داد و آنها باید تلاش برای تشکیل کشور فلسطین را متوقف کنند.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۸۴
| |
327 بازدید
«محمود عباس» حق ورود به آمریکا را ندارد

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه این کشور تصمیم گرفته است که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین را پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کند.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: ما تصمیم گرفته‌ایم که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) را پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کنیم.

این بیانیه می‌افزاید: تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی‌بخش فلسطین باید به طور مداوم تروریسم از جمله حمله ۷ اکتبر را محکوم کنند. آنها باید کارزار خود برای پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی از جمله مراجعه به دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری را متوقف کنند.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: تشکیلات خودگردان فلسطین باید از تلاش برای به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین دست بردارد.

«باراک راوید» خبرنگار کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل هم گزارش داد که آمریکا مانع از حضور دیپلمات‌های فلسطینی، از جمله رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ماه آینده شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا محمود عباس فلسطین تشکیلات خودگردان سازمان ملل به رسمیت شناختن خبر فوری
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۵ شرط نتانیاهو برای پایان‌دادن به جنگ علیه غزه
حمایت تمام‌قد آمریکا از اسرائیل: نه به دولت فلسطین
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
ترامپ: حماس تسلیم شود
واکنش حماس به بیانیه شورای امنیت درباره آتش بس
ماکرون: فلسطین را به‌رسمیت خواهیم شناخت
انگلستان هم فلسطین را به‌رسمیت خواهد شناخت
نشست وزرای خارجه در غیاب اسرائیل و آمریکا
آمریکا برای «محمود عباس» پیام‌ هشدار ارسال کرد
پذیرش فلسطین به عنوان «کشور مستقل» در سازمان ملل
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005YnA
tabnak.ir/005YnA