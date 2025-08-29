En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش‌بینی صدر اعظم آلمان درباره وضعیت جنگ اوکراین

صدراعظم آلمان در جریان دیدار با رئیس‌جمهور فرانسه گفت، جنگ اوکراین، با وجود تلاش‌های اخیر آمریکا برای پایان دادن به آن، می‌تواند «ماه‌های زیادی» ادامه یابد.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۷۵
| |
469 بازدید
پیش‌بینی صدر اعظم آلمان درباره وضعیت جنگ اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان شامگاه جمعه که در کنار «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در شهر «تولون» سخنرانی می‌کرد، گفت: «هیچ توهمی در مورد چشم‌انداز پایان سریع جنگ ندارم و سوگند یاد می‌کنم که ما اوکراین را رها نخواهیم کرد.»

طبق گزارش نشریه «پالتیکو» طبق بیانیه مشترکی که در بیست و پنجمین شورای وزیران فرانسه و آلمان در تولون فرانسه تصویب شد، آلمان و فرانسه سامانه‌های دفاع هوایی بیشتری در اختیار اوکراین قرار خواهند داد.

در این بیانیه مشترک آمده است: «با توجه به حملات هوایی گسترده روسیه به اوکراین و پیامدهای آن برای امنیت خودمان، فرانسه و آلمان پدافند هوایی بیشتری را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد.»

امانوئل ماکرون هم در قسمتی از سخنرانی خود با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر از دست دادن رای اعتماد دولت در ماه آینده، گفت که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ به این سمت ادامه خواهد داد.

او در کنفرانس خبری در کنار مرتس گفت: «ماموریتی که توسط مردم فرانسه و نه هیچ کس دیگری به من داده شده است، ماموریتی است که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌ام اجرا خواهد شد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
فردریش مرتس صدر اعظم آلمان اوکراین جنگ اوکراین آمریکا ترامپ پایان جنگ خبر فوری
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهار نظر پوتین درباره نشست پیش رو با ترامپ
جزئیات برنامه دیدار پوتین و ترامپ اعلام شد
پوتین اهمیتی به اولتیماتوم ترامپ نمی‌دهد!
سه شرط کلیدی پوتین برای صلح با اوکراین
تایید سفر ویتکاف به روسیه
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Yn1
tabnak.ir/005Yn1