صدراعظم آلمان در جریان دیدار با رئیس‌جمهور فرانسه گفت، جنگ اوکراین، با وجود تلاش‌های اخیر آمریکا برای پایان دادن به آن، می‌تواند «ماه‌های زیادی» ادامه یابد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان شامگاه جمعه که در کنار «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در شهر «تولون» سخنرانی می‌کرد، گفت: «هیچ توهمی در مورد چشم‌انداز پایان سریع جنگ ندارم و سوگند یاد می‌کنم که ما اوکراین را رها نخواهیم کرد.»

طبق گزارش نشریه «پالتیکو» طبق بیانیه مشترکی که در بیست و پنجمین شورای وزیران فرانسه و آلمان در تولون فرانسه تصویب شد، آلمان و فرانسه سامانه‌های دفاع هوایی بیشتری در اختیار اوکراین قرار خواهند داد.

در این بیانیه مشترک آمده است: «با توجه به حملات هوایی گسترده روسیه به اوکراین و پیامدهای آن برای امنیت خودمان، فرانسه و آلمان پدافند هوایی بیشتری را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد.»

امانوئل ماکرون هم در قسمتی از سخنرانی خود با اشاره به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر از دست دادن رای اعتماد دولت در ماه آینده، گفت که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ به این سمت ادامه خواهد داد.

او در کنفرانس خبری در کنار مرتس گفت: «ماموریتی که توسط مردم فرانسه و نه هیچ کس دیگری به من داده شده است، ماموریتی است که تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌ام اجرا خواهد شد.»