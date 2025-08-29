En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«پوتین» و پزشکیان در پکن دیدار می‌کنند

دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور و همتای ایرانی روز دوشنبه آینده در حاشیه اجلاس شانگهای در پکن دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۶۹
| |
3 بازدید
«پوتین» و پزشکیان در پکن دیدار می‌کنند

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، کرملین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه آینده اول سپتامبر (۱۰ شهریور) در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پکن پایتخت چین با همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد.

بر اساس بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین در دیدار با مسعود پزشکیان درباره برنامه هسته ای ایران رایزنی خواهد کرد.

یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه نیز تأکید کرد: ایران شریک دیرینه و قابل اعتماد روسیه است و سران دو کشور در این دیدار درباره مسائل مختلف از جمله اوضاع پیرامون برنامه هسته‌ای گفتگو خواهند کرد.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از کرملین گزارش داد که پوتین در سفر به چین با سران کشورهای متعدد از جمله ترکیه، هند، ایران و پاکستان گفتگو خواهد کرد.

پوتین همچنین در تاریخ ۳ سپتامبر به عنوان مهمان ویژه در یک رژه نظامی در پایتخت چین شرکت خواهد کرد.

قرار است رئیس جمهور کشورمان یکشنبه ۹ شهریور به‌منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سازمان‌شانگهای و شانگهای پلاس که با حضور بیش از ۳۰ کشور برگزارمی‌شود عازم چین شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چین مسعود پزشکیان رئیس جمهور اجلاس شانگهای ولادیمیر پوتین خبر فوری
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش چین به فعال‌سازی «اسنپ‌بک»
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
پزشکیان: در مقابل مردم سر تعظیم فرود می‌آوریم
پزشکیان هفته آینده به چین می‌رود
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
واکسن‌های آینده فقط با یک دوز؟/ کشف هیجان‌انگیز MIT برای تقویت باورنکردنی سیستم ایمنی!
نظر جالب طارمی درباره تورنمنت کافا
ایلان ماسک با مدل کدنویسی “عامل‌محور” به جنگ غول‌های هوش مصنوعی می‌رود!
مشخصات توافق موقت ممکن میان ایران و اروپا/ ضرورت تعهد امریکا به عدم اقدام نظامی علیه ایران
️جانسون: کنگره آمریکا احتمالا تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند
اسرائیل برای تحقق این هدف دوباره حمله می‌کند و ایران شدیدتر اسرائیل را می‌کوبد
ممانعت آمریکا از حضور مقام‌های فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل
کشف اولین سیاره فراخورشیدی در دیسک چند حلقه‌ای یک ستاره
جاده کندوان یکطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در راه‌ها
جلالی: توسعه روابط با روسیه، سیاست ضروری در صیانت از منافع ملی است
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
قلعه‌نویی: خواسته ما این بود که در کافا شرکت نکنیم
پزشکیان در گفت و گو با نخست وزیر پاکستان: اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی و کمک‌های انسان‌دوستانه به سیل‌زدگان پاکستانی
بابک زنجانی: بانک مرکزی وجاهتی در پرونده من ندارد
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Ymv
tabnak.ir/005Ymv