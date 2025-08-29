دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور و همتای ایرانی روز دوشنبه آینده در حاشیه اجلاس شانگهای در پکن دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران رایزنی خواهند کرد.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، کرملین اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه آینده اول سپتامبر (۱۰ شهریور) در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پکن پایتخت چین با همتای ایرانی خود دیدار خواهد کرد.

بر اساس بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین در دیدار با مسعود پزشکیان درباره برنامه هسته ای ایران رایزنی خواهد کرد.

یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه نیز تأکید کرد: ایران شریک دیرینه و قابل اعتماد روسیه است و سران دو کشور در این دیدار درباره مسائل مختلف از جمله اوضاع پیرامون برنامه هسته‌ای گفتگو خواهند کرد.

خبرگزاری رویترز هم به نقل از کرملین گزارش داد که پوتین در سفر به چین با سران کشورهای متعدد از جمله ترکیه، هند، ایران و پاکستان گفتگو خواهد کرد.

پوتین همچنین در تاریخ ۳ سپتامبر به عنوان مهمان ویژه در یک رژه نظامی در پایتخت چین شرکت خواهد کرد.

قرار است رئیس جمهور کشورمان یکشنبه ۹ شهریور به‌منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سازمان‌شانگهای و شانگهای پلاس که با حضور بیش از ۳۰ کشور برگزارمی‌شود عازم چین شود.