En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماکرون: ایران به مذاکرات هسته‌ای بازگردد

رئیس‌جمهور فرانسه در اظهاراتی خلاف واقع ایران را به نقض تعهدات هسته‌ای متهم کرد و مدعی شد که ایران باید به مذاکرات هسته‌ای بازگردد.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۶۶
| |
2 بازدید
ماکرون: ایران به مذاکرات هسته‌ای بازگردد

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور فرانسه در اظهاراتی خلاف واقع و بدون در نظر گرفتن این نکته که ایران اساسا از مذاکرات هسته ای خارج نشده بود که بخواهد به آن بازگردد، مدعی شد: ایران باید به مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای خود بازگردد.
«امانوئل ماکرون» بدون اشاره به پایبند نبودن کشورش و متحدان انگلیسی و فرانسوی به تعهدات خود در قالب برجام، ایران را به نقض تعهدات هسته‌ای متهم و ادعا کرد: ما تحریم‌ها را دوباره اعمال کرده‌ایم و تهران باید به مذاکرات شفاف بازگردد.
فرانسه و آلمان همچنین امروز جمعه پس از پایان نشست کمیسیون مشترک دو کشور اعلام کردند که به زودی «گفتگوهای راهبردی» درباره مسئله هسته‌ای ایران را در بالاترین سطح آغاز خواهند کرد.
در بیانیه مشترکی که پس از این نشست صادر شد، آمده است: پاریس و برلین گفتگوی راهبردی را با نظارت ریاست جمهوری فرانسه و دفتر صدراعظم آلمان و با مشارکت وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع دو کشور آغاز خواهند کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ماکرون فرانسه مذاکرات ایران
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
واکسن‌های آینده فقط با یک دوز؟/ کشف هیجان‌انگیز MIT برای تقویت باورنکردنی سیستم ایمنی!
نظر جالب طارمی درباره تورنمنت کافا
ایلان ماسک با مدل کدنویسی “عامل‌محور” به جنگ غول‌های هوش مصنوعی می‌رود!
مشخصات توافق موقت ممکن میان ایران و اروپا/ ضرورت تعهد امریکا به عدم اقدام نظامی علیه ایران
️جانسون: کنگره آمریکا احتمالا تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند
اسرائیل برای تحقق این هدف دوباره حمله می‌کند و ایران شدیدتر اسرائیل را می‌کوبد
ممانعت آمریکا از حضور مقام‌های فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل
کشف اولین سیاره فراخورشیدی در دیسک چند حلقه‌ای یک ستاره
جاده کندوان یکطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در راه‌ها
جلالی: توسعه روابط با روسیه، سیاست ضروری در صیانت از منافع ملی است
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
قلعه‌نویی: خواسته ما این بود که در کافا شرکت نکنیم
پزشکیان در گفت و گو با نخست وزیر پاکستان: اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی و کمک‌های انسان‌دوستانه به سیل‌زدگان پاکستانی
بابک زنجانی: بانک مرکزی وجاهتی در پرونده من ندارد
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Yms
tabnak.ir/005Yms