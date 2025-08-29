به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، رئیسجمهور فرانسه در اظهاراتی خلاف واقع و بدون در نظر گرفتن این نکته که ایران اساسا از مذاکرات هسته ای خارج نشده بود که بخواهد به آن بازگردد، مدعی شد: ایران باید به مذاکرات درباره برنامه هستهای خود بازگردد.
«امانوئل ماکرون» بدون اشاره به پایبند نبودن کشورش و متحدان انگلیسی و فرانسوی به تعهدات خود در قالب برجام، ایران را به نقض تعهدات هستهای متهم و ادعا کرد: ما تحریمها را دوباره اعمال کردهایم و تهران باید به مذاکرات شفاف بازگردد.
فرانسه و آلمان همچنین امروز جمعه پس از پایان نشست کمیسیون مشترک دو کشور اعلام کردند که به زودی «گفتگوهای راهبردی» درباره مسئله هستهای ایران را در بالاترین سطح آغاز خواهند کرد.
در بیانیه مشترکی که پس از این نشست صادر شد، آمده است: پاریس و برلین گفتگوی راهبردی را با نظارت ریاست جمهوری فرانسه و دفتر صدراعظم آلمان و با مشارکت وزارتخانههای امور خارجه و دفاع دو کشور آغاز خواهند کرد.
