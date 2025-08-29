En
ایلان ماسک با مدل کدنویسی “عامل‌محور” به جنگ غول‌های هوش مصنوعی می‌رود!

استارتاپ هوش مصنوعی ایلان ماسک با رونمایی از یک مدل جدید کدنویسی عامل‌محور که گفته می‌شود هم سریع است و هم اقتصادی، پا به عرصه رقابت با بزرگترین شرکت‌های هوش مصنوعی گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۵۸
ایلان ماسک با مدل کدنویسی “عامل‌محور” به جنگ غول‌های هوش مصنوعی می‌رود!

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ابزار کدنویسی عامل‌محور، یک نرم‌افزار مبتنی بر هوش مصنوعی است که می‌تواند وظایف مربوط به کدنویسی را به صورت خودکار انجام دهد.

مدل هوش مصنوعی مذکور که grok-code-fast-۱ نام دارد، برای مدت محدودی به صورت رایگان در دسترس خواهد بود.

xAI در این باره می گوید: نقطه قوت مدل در ارائه عملکرد قدرتمند به شکل اقتصادی و جمع و جور نهفته که آن را به گزینه ای همه کاره و ماهر برای انجام سریع و مقرون‌به‌صرفه وظایف کدنویسی رایج تبدیل می‌کند.

شرکت‌های هوش مصنوعی مانند اوپن ای آی و مایکروسافت بر در دسترس قرار دادن دستیاران کدنویسی هوش مصنوعی برای کاربران خود تمرکز دارند. مایکروسافت در می سال جاری میلادی، ویژگی GitHub Copilot، یک عامل کدنویسی را در کنفرانس سالانه توسعه‌دهندگان نرم‌افزار Build خود معرفی کرد. ساتیا نادلا، مدیرعامل این شرکت نیز در ماه آوریل گفته بود که ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل کدها در مایکروسافت توسط هوش مصنوعی نوشته می‌شود. عامل هوش مصنوعی با نام Codex، در ماه ژوئن برای کاربران ChatGPT Plus در دسترس قرار گرفت.

