En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اختتامیه دوره "تربیت سفیران جوان المپیک"

فاز دوم پروژه "دوره تربیت سفیران جوان المپیک" ویژه ورزشکاران دختر استان های کشور که توسط واحد همبستگی المپیک به میزبانی مشهد آغاز شده بود با حضور محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک عصر روز گذشته خاتمه یافت.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۴۸
| |
97 بازدید
اختتامیه دوره

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک ؛ دوره آموزشی "تربیت سفیران جوان المپیک " با حضور 60 قهرمان ورزشی و مدرسین دوره و با حمایت مادی و معنوی بخش المپیک سولیداریتی IOC، برای دختران ورزشکار و قهرمان رده سنی 12 تا 15 سال پنج استان خراسان شمالی ، جنوبی وخراسان رضوی ، گلستان و سمنان از 4 لغایت 7 شهریورماه به میربانی آستان قدس رضوی در شهر مشهد برگزار گردید.

 امیر بال زاده مدیر واحد همبستگی المپیک کمیته ملی المپیک با اشاره به ضرورت آشنایی ورزشکاران و قهرمانان دختر جوان کشورمان با تاریخچه و نهضت المپیک و همچنین ارزش های المپیک و همبستگی المپیک اظهار داشت : در این دوره ضمن تاکید بر این مباحث این ورزشکاران با موضوعاتی چون سواد رسانه ای و آشنایی بیشتر با خطرات شبکه های اجتماعی،محیط زیست و ورزش ، ارتقاء مهارت های روانی و اعتماد به نفس و خودباوری در ورزش، حفاظت از ورزشکاران و همچنین اخلاق در ورزش آشنا خواهند شد .

ورزشکاران جوان پس از گذراندن این دوره به عنوان سفیران جوان المپیک (young Olympic Ambassadors) در استان خود رسالت ترویج ارزش های المپیک را بر عهده خواهند داشت.

 مدیر واحد همبستگی در ادامه افزود : در این دوره آموزشی تعداد 60 قهرمان جوان از 5 استان ، هر روز از 7 صبح تا 21 شب در کارگاه های عملی و تئوری تحت نظر اساتید صاحب نظر آموزش دیدند.

وی گفت:به همین منظور مراسم اختتامیه دومین دوره سفیران جوانان در سالن آمفی تئاتر اداره کل تربیت بدنی آستان قدس رضوی با حضور محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک برگزار شد که دکتر امین زاده مدیر کل تربیت بدنی آستان قدس رضوی،دکتر مهین فرهادی زاده نایب رییس کمیته ،زارعی مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی با اهدا گواهینامه خاتمه یافت و کنندگان گواهینامه "سفیران جوان المپیک" با امضاء ریاست کمیته ملی المپیک دریافت کردند و یادآور گردید که سفیران المپیک رسالت انتقال آموزه های این دوره را به سایر ورزشکاران بر عهده دارند

اشتراک گذاری
برچسب ها
المپیک کمیته ملی المپیک ورزش ورزشکاران زن
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Yma
tabnak.ir/005Yma