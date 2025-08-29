خروج از NPT فقط در حیطه اختیارات رهبری است

علی اکبر صالحی وزیر اسبق امور خارجه ایران و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی بیان کرد: افراد و یا ارگان های حکومتی مانند مجلس علی‌القاعده نمی توانند در چنین اموری بدون استفسار از مقام معظم رهبری نظر خود را بیان کنند، زیرا اظهار نظرهای این گونه به خاطر جایگاه ویژه ایران در عرصه ظالمانه بین المللی مورد سوء استفاده بدخواهان قرار می گیرد و مشکلات دیپلماسی ما را چند برابر می کند.

به گزارش تابناک، صالحی در گفتگو با انتخاب در پاسخ به سئوالی درمورد طرح خروج از NPT در مجلس، اظهار کرد: بحث خروج از NPT یک وجه شرعی دارد و یک وجه حکومتی.



وی ادامه داد: بنابراین سخن گفتن در این خصوص به نظر بنده فقط در حیطه اختیارات رهبری است. زیرا فرمان رهبری در این مورد هم وجه شرعی و هم وجه حکومتی دارد.



صالحی بیان کرد: افراد و یا ارگان های حکومتی مانند مجلس علی‌القاعده نمی توانند در چنین اموری بدون استفسار از مقام معظم رهبری نظر خود را بیان کنند، زیرا اظهار نظرهای این گونه به خاطر جایگاه ویژه ایران در عرصه ظالمانه بین المللی مورد سوء استفاده بدخواهان قرار می گیرد و مشکلات دیپلماسی ما را چند برابر می کند.