افشای هشدار روسیه به تله اسنپ بک در برجام

علی اکبر صالحی وزیر اسبق امور خارجه ایران و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی فاش کرد: «روسیه همان زمان که مکانیسم ماشه در برجام طراحی شد، متوجه شد که این بند به‌طور زیرکانه‌ای حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت را دور می‌زند و هیچ کشوری، حتی مسکو و پکن، توان متوقف‌کردن آن را ندارد. روسیه آن زمان اعتراض کرد که این حق وتوی ما را زیرسوال می‌برد.» البته روسیه به دلیل انکه حق وتویش با چالش مواجه می‌شد و نگرانی از اینکه این یک رویه بین المللی بشود، نگران بود اما حالا همین مکانیزم برای ایران چالش زا شده است. روایت صالحی را می‌بینید و می‌شنوید.