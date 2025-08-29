نقص فنی هواپیما و لغو پرواز در شیراز

احسان استوار جمعه اظهارکرد: پرواز شرکت هواپیمایی ساها که قرار بود ساعت ۱۳:۳۰ به مقصد تهران انجام شود، پس از سوار شدن مسافران، به دلیل آشکار شدن یک نقص فنی لغو شد و مسافران از هواپیما پیاده شدند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: هماکنون مسافران در سالن انتظار مستقر شدهاند و عملیات رفع نقص فنی هواپیما در جریان است. پرواز به محض اطمینان از برطرف شدن مشکل و ایمنی کامل، انجام خواهد شد.
مدیر روابط عمومی فرودگاه شیراز با بیان اینکه زمان دقیقی برای پرواز اعلام نشده است، گفت: باید تا زمان رفع کامل نقص فنی صبر کرد.
