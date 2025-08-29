تهران در آستانه خفگی

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هماکنون (۷ شهریورماه) در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۰۱ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار داشت.
آلاینده شاخص هماکنون نیز «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۱۴ و کیفیت هوا در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» است.
از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز «پاک»، ۹۱ روز «قابل قبول»، ۵۴ روز «ناسالم برای گروههای حساس» و ۷ روز «ناسالم»، یک روز «بسیار ناسالم» و دو روز «خطرناک» بوده است.
گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.
