En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تهران در آستانه خفگی

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز «پاک»، ۹۱ روز «قابل قبول»، ۵۴ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس» و ۷ روز «ناسالم»، یک روز «بسیار ناسالم» و دو روز «خطرناک» بوده است.
کد خبر: ۱۳۲۵۲۷۹
| |
552 بازدید
تهران در آستانه خفگی

 بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۷ شهریورماه) در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۰۱ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشت.

آلاینده شاخص هم‌اکنون نیز «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۱۴ و کیفیت هوا در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» است.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز «پاک»، ۹۱ روز «قابل قبول»، ۵۴ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس» و ۷ روز «ناسالم»، یک روز «بسیار ناسالم» و دو روز «خطرناک» بوده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کنترل کیفیت هوای تهران هوای تهران هوای ناسالم خبر فوری هوای پایتخت
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تنفس هوای «قابل قبول» در تهران
این منطقه تهران رکوردار آلودگی است
هوای آلوده تهران، مهمان گروه‌های حساس
«ازن» هوای پایتخت را برای همه آلوده کرد
تداوم آلودگی هوا در تهران
گزارش کیفیت هوا: تهران زرد شد
منشا اصلی آلودگی هوای تهران
هوای پایتخت، ناسالم برای گروه‌های حساس
وضعیت هوای تهران نارنجی و آلوده است
حال و هوای تهران بد شد
شرایط ناسالم هوای تهران برای گروه‌های حساس
هوای تهران گرم تر می شود
تنفس هوای پاک در پایتخت
هوای تهران بار دیگر به محدوده ناسالم بازگشت
وضعیت «ناسالم» هوا در بیشتر مناطق تهران
هوای پایتخت؛دوباره ناسالم شد
هوای تهران در وضعیت ناسالم
هوای تهران ناسالم شد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
هوای تهران با شاخص ۷۵ سالم است
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
حرف آخر سخنگوی واخ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YlT
tabnak.ir/005YlT