انتقاد مطهری از صداوسیما: تفرقه، راه را برای حمله باز می‌کند

علی مطهری تاکید کرد: صداوسیما نقش موثری در تداوم یا تضعیف وحدت ملی دارد. متاسفانه در موضوع بیانیه جبهه اصلاحات، صدا وسیما رفتار خوبی نداشت. با اینکه من معتقد هستم در آن بیانیه برخی حرف ها گفته شده بود که درست نبود و بعضی نیز زمان مطرح کردن آن نبود، ولی ضرورتی نداشت که به آن صورت عجیب به آن حمله شود و با توهین و تحقیر برخورد شود.
انتقاد مطهری از صداوسیما: تفرقه، راه را برای حمله باز می‌کند

نایب رئیس مجلس دهم، تاکید کرد: دشمنان برای اینکه بتوانند حمله مجددی به خاک ایران انجام دهند، در وهله اول باید اتحاد ملی را در داخل کشور از بین برده و تفرقه در درون کشور ایجاد کنند و این تفرقه طبعاً در روحیه و اراده نیروهای مسلح اثر خواهد گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی مطهری با اشاره به ضرورت اتحاد ملت، مسئولان و نیروهای مسلح در مقابل تلاش های دشمن برای اختلاف افکنی، بیان کرد: یکی از عوامل شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه، اتحاد ملی مردم ایران بود. اکنون نیز یکی از عوامل بازدارنده حمله مجدد رژیم صهیونیستی به ایران، اتحاد ملی است. به عبارت دیگر  اتحاد ملی در کنار آمادگی و قدرت نیروهای مسلح ، دشمن را از حمله مجدد به ایران باز می دارد.

تفرقه در داخل زمینه حمله مجدد دشمن را فراهم می کند

وی در ادامه اظهار کرد: بنابراین دشمنان ما برای اینکه بتوانند حمله مجددی به خاک ایران انجام دهند، در وهله اول باید اتحاد ملی را در داخل کشور از بین برده و تفرقه در درون کشور ایجاد کنند. این تفرقه طبعاً در روحیه و اراده نیروهای مسلح اثر خواهد گذاشت و در این صورت زمینه حمله دشمن فراهم خواهد شد.اکنون که کشور در شرایط سختی قرار دارد، برای اینکه از حمله مجدد آمریکا و اسرائیل جلوگیری کنیم، باید این دو عامل را تقویت کنیم. طبیعی است که دشمن نیز در جهت مخالف گام بر می‌دارد. 

اختلاف نظر سیاسی امری اجتناب ناپذیر است

نایب رئیس مجلس دهم، تصریح کرد: واقعیت این است که اختلاف نظر سیاسی امری اجتناب ناپذیر است و همواره وجود دارد. همچنین اختلاف نظر در مسائل اقتصادی و مسائل مرتبط با سیاست خارجی همواره وجود دارد. احزاب و فعالان سیاسی نظرات مختلفی دارند، اما این نظرهای مختلف نباید منجر به توهین شود. متاسفانه ما گاهی شاهد هستیم که افرادی برای پاسخ به رقیب خود به تخریب و توهین روی می آورند که کار درستی نیست.


صدا و سیما نقش موثری در تداوم یا تضعیف وحدت ملی دارد

وی در ادامه تاکید کرد: این رفتارهاست که ممکن است به شکل تفرقه جلوه کند و کسانی که از بیرون جامعه ما را می بینند، احساس کنند که جامعه دچار تفرقه شده است. ولی اگر نظرها مورد بحث واقع شود و گفت وگو شکل بگیرد، هم نظرها به هم نزدیک می‌شود و هم تفرقه‌ای پیدا نمی شود. صدا و سیما نقش موثری در تداوم یا تضعیف وحدت ملی دارد. متاسفانه در موضوع بیانیه جبهه اصلاحات، صدا وسیما رفتار خوبی نداشت. با اینکه من معتقد هستم در آن بیانیه برخی حرف ها گفته شده بود که درست نبود و بعضی نیز زمان مطرح کردن آن نبود، ولی ضرورتی نداشت که به آن صورت عجیب به آن حمله شود و با توهین و تحقیر برخورد شود. 
 

