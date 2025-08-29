En
جمعه خونین در غزه؛ حملات وحشیانه از زمین و هوا

ارتش رژیم صهیونیستی صبح جمعه از زمین و هوا حملات ددمنشانه‌ای را به مناطق مختلف نوار غزه انجام داد.
جمعه خونین در غزه؛ حملات وحشیانه از زمین و هوا

ارتش رژیم تروریست صهیونیستی صبح جمعه از زمین و هوا حملات ددمنشانه‌ای را به مناطق مختلف نوار غزه انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرنگار شبکه «الجزیره» از نوار غزه گزارش داد که توپخانه صهیونیست‌ها مشغول گلوله‌باران مناطق شمالی نوار غزه است.

در این گزارش آمده است: «حمله نیروهای اسرائیلی به چادر آوارگان در منطقه السودانیه واقع در شمال غربی شهر غزه، چهار شهید و سه زخمی برجای ماند».

شبکه «المیادین» نیز از سوی دیگر گزارش داد که در پی حمله هواپیماهای اشغالگران به اردوگاه پناهندگان البریج در مرکز نوار غزه، چند فلسطینی شهید و مجروح شدند.

خبرنگار المیادین از نوار غزه گفت که مناطق دیرالبلح، اردوگاه النصیرات و شهر غزه از دیگر مناطقی هستند که هدف حملات وحشیانه صهیونیست‌ها قرار دارند. 

