طرح فوریتی مجلس برای خروج از «ان پی تی»

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از کلید خوردن تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل از (ان پی تی ) در مجلس خبر داد و گفت این طرح فردا در سامانه مجلس بارگزاری خواهد شد تا در جلسات علنی هفته آینده مجلس روند قانونی جهت بررسی و تصویب را سپری کند.
به گزارش تابناک، حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره فعال شدن مکانیزم ماشه، گفت: همان طور که پیشبینی می‌شد ۳ کشور آلمان، فرانسه و انگلیس فعال شدن مکانیز ماشه را اعلام کردند.

وی افزود: همان طور که قبلا گفته بودیم اینها پیامد‌های فعال سازی مکانیزم ماشه که شامل تحریم‌ها است علیه ما اعمال می‌کردند و چیز جدیدی نیست.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: ما نسبت به عمل تیم دیپلماسی و وزیر امور خارجه در مقابل این ۳ کشور که خودشان منشع بسیاری از مشکلات در دنیا هستند، نقد جدی داریم. اگر این نوع تلفن‌ها و این نوع مذاکرات انجام نمی‌دادند شاید الان شاهد اعلام فعال سازی مکانیزم ماشه نبودی.

حاجی دلیگانی در همین راستا از کلید خوردن تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل از (ان پی تی) در مجلس خبر داد و گفت این طرح فردا در سامانه مجلس بارگزاری خواهد شد تا در جلسات علنی هفته آینده مجلس رواند قانونی جهت بررسی و تصویب را سپری کند.

وی با تاکید بر اینکه این سطحی‌ترین واکنش پایه‌ای مجلس به این موضوع خواهد بود، گفت: همچنین اقدامات دیگر که پشیمان کننده برای کشور‌های کلید زن اسنپ بک هستند نیز انجام خواهد شد.

نماینده شاهین شهر در مجلس افزود: بنابراین با این کاری که این ۳ کشور انجام دادند به هیچ وجه مذاکره با آنها معنی ندارد و مذاکره آنها را جریتر خواهد کرد. ما نوع مذاکره وزارت امور خارجه و برخی از بیانیه نویسان مطرح کردن را دیده‌ایم که هیچ وقت نتیجه نداشته است؛ و شاهد این بودیم که در زمانی که در حال مذاکره با آمریکای مستکبر بودیم، جنگ تجاوزکارانه علیه کشورمان توسط اسرائیل آغاز شد و آمریکا مراکز صلح آمیز هسته‌ای ما را بمباران کرد.

حاجی دلیگانی بیان کرد: مردم ما همه این مسائل را رصد می‌کنند و کسی در ایران نیست که به این مطلب ایمان نیاورده باشد که مذاکره با این کشور‌ها بی فایده هست، بنابراین ما بایستی تمامی مذاکراتمان با اینها را قطع کنیم تا زمانی که اینها دست از این رفتار ۲ گانه بردارند.

