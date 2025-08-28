به گزارش تابناک، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه در پیامی نوشت: «واکنش تروئیکای اروپایی به پیشنویس قطعنامه روسیه-چین نشان خواهد داد که آیا واقعا به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را بیشتر میکنند.»
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «اعضای شورای امنیت سازمان ملل در لحظهای سرنوشتساز قرار دارند: یا از پیشنویس قطعنامه روسیه-چین برای تمدید فنی و تداوم دیپلماسی حمایت کنند یا با فعال کردن مکانیسم ماشه، پیامدهای سنگینی را رقم بزنند».
در ادامه این پیام آمده است: «واکنش تروئیکای اروپایی به این پیشنویس در نهایت نشان خواهد داد که آیا واقعا به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را بیشتر میکنند.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید