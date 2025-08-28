نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه نوشت: «اعضای شورای امنیت سازمان ملل در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند: یا از پیش‌نویس قطعنامه روسیه-چین برای تمدید فنی و تداوم دیپلماسی حمایت کنند یا با فعال کردن مکانیسم ماشه، پیامدهای سنگینی را رقم بزنند».

به گزارش تابناک، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز پنج‌شنبه در پیامی نوشت: «واکنش تروئیکای اروپایی به پیش‌نویس قطعنامه روسیه-چین نشان خواهد داد که آیا واقعا به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را بیشتر می‌کنند.»

در ادامه این پیام آمده است: «واکنش تروئیکای اروپایی به این پیش‌نویس در نهایت نشان خواهد داد که آیا واقعا به دیپلماسی متعهد هستند یا بحران را بیشتر می‌کنند.»