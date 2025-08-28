واکنش گوترش به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، پس از نامه فرانسه، آلمان و انگلیس به شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های ایران، خواستار مذاکره در مورد توافق هسته‌ای ایران شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، گفت که گوترش از نامه‌ای که فرانسه، آلمان و انگلیس مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ به شورای امنیت ارسال کرده‌اند، آگاه است.

دوجاریک گفت: دبیرکل از شرکت‌کنندگان در برجام و شورای امنیت می‌خواهد که به مذاکرات ادامه دهند تا یک راه‌حل دیپلماتیک پیدا کنند که ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند و مزایای اقتصادی برای مردم ایران به همراه داشته باشد.

او خاطرنشان کرد که در ۳۰ روز آینده، فرصتی برای جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر تنش و یافتن راهی برای پیشبرد صلح وجود دارد.

دوجاریک افزود: او همچنین بر ضرورت به‌کارگیری تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از درگیری نظامی مجدد تأکید می‌کند و خواستار اولویت‌بندی گفت‌و‌گو برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و امنیت منطقه‌ای گسترده‌تر است.