En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش گوترش به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل، پس از نامه فرانسه، آلمان و انگلیس به شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های ایران، خواستار مذاکره در مورد توافق هسته‌ای ایران شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۲۳۸
| |
753 بازدید
واکنش گوترش به فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، گفت که گوترش از نامه‌ای که فرانسه، آلمان و انگلیس مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ به شورای امنیت ارسال کرده‌اند، آگاه است.  

دوجاریک گفت: دبیرکل از شرکت‌کنندگان در برجام و شورای امنیت می‌خواهد که به مذاکرات ادامه دهند تا یک راه‌حل دیپلماتیک پیدا کنند که ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند و مزایای اقتصادی برای مردم ایران به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید
شورای امنیت فردا درباره مکانیسم ماشه جلسه برگزار می‌کند

او خاطرنشان کرد که در ۳۰ روز آینده، فرصتی برای جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر تنش و یافتن راهی برای پیشبرد صلح وجود دارد.

دوجاریک افزود: او همچنین بر ضرورت به‌کارگیری تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از درگیری نظامی مجدد تأکید می‌کند و خواستار اولویت‌بندی گفت‌و‌گو برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران و امنیت منطقه‌ای گسترده‌تر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان ملل گوترش ایران شورای امنیت مکانیسم ماشه تحریم های ایران خبر فوری
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعضای شورای امنیت در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارند
مارکو روبیو: آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است
ادعاهای وزرای خارجه اروپایی پس ار فعال‌سازی مکانیسم ماشه
هشدار غریب‌آبادی به اروپایی‌ها
واکنش روسیه به اقدام اروپا علیه ایران
واکنش وزارت خارجه به فعال شدن مکانیسم ماشه
رئیس شورای امنیت دریافت نامه تروئیکای اروپایی را تایید کرد
فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه و قرار گرفتن ایران ذیل فصل ۷ منشور/ هنوز ۳۰ روز برای دیپلماسی زمان است
تروئیکای اروپایی فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» را امروز به شورای امنیت اطلاع می‌دهد
شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه تشکیل جلسه می‌دهد
آلمان باز هم ایران را به اعمال مجدد تحریم‌ها تهدید کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۹۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۷۵ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yko
tabnak.ir/005Yko