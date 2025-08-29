آیا نرخ جریمه یکسان برای خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟

رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به سوالی درباره چرایی اعمال جریمه یکسان برای خودروهای گران و ارزان قیمت _در حالی که برای اولی، نرخ جریمه چندان مفهومی ندارد، ولی همان عدد، برای دومی عدد بالایی به حساب می آید_ توضیحاتی را از منظر کارشناسی ارائه کرد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک سردار تیمور حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه چرا نرخ جریمه رانندگی برای صاحبان خودروهای گران و ارزان قیمت به یک اندازه و برابر است؟ در حالی که با توجه به شرایط مالی نفر اول، این نرخها برای او موضوعیت چندانی نخواهد داشت اما برای فرد دوم طبیعتاً هزینه سنگینی محسوب میشود، به ضرورت بررسی بیشتر کارشناسی و تخصصی موضوع اشاره و توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار تیمور حسینی گفت: یک مدلی وجود دارد که اگر به صورت جامع دیده شود میتواند تا ۹۰ درصد به اصلاح رفتار ترافیکی کمک کند.
وی سپس به نقش بیمهها و استانداردهای ضروری در ساخت خودروها اشاره کرده: در همه دنیا صنعت بیمه جایگاه ویژهای در تعیین استانداردهای مربوط به اصلاح رفتارهای رانندگی دارد.
سردار حسینی توضیح داد: یکی از ابعاد آن این است که مثلا حق بیمهای که ما پرداخت میکنیم بر اساس نوع رفتار و میزان پیمایش خودرو باشد. الان، روزی که میخواهیم بیمه کنیم دو نفری که خودرویشان میزان پیمایش متفاوت دارد به یک اندازه حق بیمه پرداخت میکنند. در حالی که خودروی با پیمایش کم طبیعتاً احتمال ضریب تصادف کمتری دارد. پس باید به این توجه شود.
وی افزود: همچنین در ضمن در زمان بیمه کردن، به نوع خودروی ما توجه میشود در حالی که به رفتار ترافیکی ما توجهی نمیشود. مثلاً هیچ فرقی بین من که ۲۰ تا تخلف داشتم با شما که هیچ نوع تخلفی نداشتهاید قائل نمیشوند. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته خود شرکتهای بیمه استانداردهایی را تعریف میکنند و میگویند که اگر مثلاً فلان ماشین فلان استانداردها را داشته باشد تا فلان درصد از تخفیف برخوردار میشود. لذا خودروسازان هم تلاش میکنند که خود را به استاندارد آن بیمه نزدیک کنند که علاوه بر کاهش هزینه، برندی هم برای آنها محسوب میشود.
وی ضمن تاکید بر توجه به موضوعات این چنینی در حل فصل مسائل مربوط به این عرصه، سپس با ارائه توضیحات دیگری، نهایتاً بررسی این موضوع را نیازمند کار کارشناسی با حضور استادان عرصه حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و نیز متخصصین حوزههای دیگر عنوان کرد تا به تدبیر جامع و اصولی منجر شود.
توضیحات مبسوط سردار تیمور حسینی را در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک در فیلم زیر ببینید و بشنوید. نظرات خود را هم بنویسید.
