به گزارش تابناک، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من به همراه همکارانم یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان و دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد، عدم پایبندی قابل توجه ایران به تعهداتش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اطلاع دادهایم و روند موسوم به اسنپ بک را آغاز کردهایم. تشدید تنش هستهای ایران نباید بیش از این ادامه یابد.»
وزیر خارجه فرانسه تصریح کرد: «این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست: ما مصمم هستیم از دوره ۳۰ روزه که برای گفتگو با ایران آغاز شده است، استفاده کنیم.»
وزیر خارجه آلمان: تهران همکاری با آژانس و مذاکرات با آمریکا را از سر بگیرد
در همین حال، وزیر خارجه آلمان نیز با این ادعا که مکانیسم ماشه به معنای پایان دیپلماسی نیست، خواهان از سرگیری همکاری کامل ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تعهد روشن ایران به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا شد.
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، روز پنجشنبه پس از ارسال نامه سه کشور اروپایی به شوراای امنیت برای فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران اظهار داشت که تحریمهای سازمان ملل متحد پایان تلاشهای دیپلماتیک در مذاکرات هستهای با ایران نیست.
وادفول در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مکانیسم ماشه پایان دیپلماسی نیست. این میتواند آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات باشد. این به ایران بستگی دارد که دیگر از یک راه حل دیپلماتیک امتناع نکند.»
وی افزود که اعضای E۳ توافق دارند که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد.
علاوه بر این، وزیر امور خارجه آلمان افزود که تحریمهای سازمان ملل متحد تا ۳۰ روز دیگر اجرا نخواهند شد و تاکید کرد که ایران باید به "همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی"، نشان دادن "تعهد روشن به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده" و برداشتن "گامهای قابل راستیآزمایی و تنشزدایی در غنیسازی هستهای" بپردازد.
بارو نوشت: «ما همچنان به دیپلماسی متعهد هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نمیکند.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید