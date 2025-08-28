پیام سفیر ایران به مسئولان استرالیا در پایان مأموریت خود

به گزارش تابناک، احمد صادقی سفیر ایران در استرالیا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«هستم اگر می روم، گر نروم نیستم.
یوسفِ گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور ؛
اینک که با پایان یافتن ۲ سال و اندی ماموریت پیروزمندانه و سرشار از دستاوردهای مثبت در کسوت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور استرالیا، به سوی معشوقم، کشور عزیز و سربلند ایران عازم هستم، از عملکرد موفق صورت پذیرفته در دوره سفارت ام، به ویژه در ارتقاء خدمت به هموطنان عزیز ایرانی مقیمِ این کشور ، خداوند سبحان را شاکرم.»
وی همچنین تاکید کرد: بی تردید، داشتن استقلال در تفکر و خط مشی های عملی و درک صحیح و درایت کافیِ تصمیم گیرانِ دولتِ میزبان می توانست چراغ راهی برای آنان در قدرشناس بودن نسبت به برخورداری و حفظ روابط با کشور مستقل و نظام مقتدر ایران باشد. مع الاسف، در عمل نتیجه ای غیر از این رقم خورد.
این دیپلمات کشورمان همچنین بیان کرد: درک اینجانب طی این دوره ماموریت از مشرب ملتِ استرالیا، آگاهی، آزادمنشی و عدالت جوئی در آنان به ویژه در عطف توجه به احقاق حقوق ملت فلسطین علیه اشغال گری، آپارتاید و نسل کشی رژیم نامشروع اسراییل در دو سال اخیر بوده است.
وی افزود: امروز صبح، در آستانه عزیمت، آخرین وداع خود را با خبرنگاران و اصحاب رسانه های استرالیا انجام دادم. آینده ای موفق و سرشار از سربلندی برای دولت و ملتِ ایران و استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم.
در بیابان گر به شوقِ کعبه خواهی زد قدم/ سرزنشها گر کُنَد خارِ مُغیلان غم مخور/ ما زِ بالائیم و بالا می رویم خدانگهدار
