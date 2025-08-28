۵ فروند هواپیمای جدید وارد کشور شد

به گزارش تابناک، معصومه آقاپور مشاور اقتصادی رئیس جمهور امروز، پنجشنبه ۶ شهریور در ششمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته اظهار داشت: دولت چهاردهم، توجه ویژهای به بخش حمل و نقل و لجستیک در حوزه ریلی و هوایی دارد و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است؛ ضمن اینکه در بخش هوایی، برنامههایی برای نوسازی ناوگان و افزایش صادرات غیرنفتی در حال اجراست.
وی افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته در شورای اقتصاد برای تهیه لوکوموتیوها نیز اقداماتی انجام شده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به توسعه اقتصاد دریامحور در دولت چهاردهم گفت: سیاستهای خوبی در این زمینه اجرا میشود؛ به ویژه در رابطه با بنادر و کشتیسازی.
وی با بیان اینکه انتقال تکنولوژی و دانش حمل و نقل با همکاری بخش خصوصی و دولتی محقق میشود، اضافه کرد: برگزاری نمایشگاه صنعت حمل و نقل نقش مهمی در معرفی تکنولوژیها دارد. برگزاری نمایشگاههای تخصصی با هدف تبادل اطلاعات و تکنولوژی و فناوری در بهبود و توسعه صنعت حمل و نقل و لجستیک نقش کلیدی دارد؛ ضمن اینکه به جذب سرمایه گذاریهای خارجی نیز منجر میشود.
آقاپور با تاکید بر توسعه تجارت خارجی و صادرات گفت: نقش سیستم حمل و نقل و لجستیک مناسب، در صادرات انکارناپذیر است و برای تقویت زیرساختهای تجاری کشور نیاز به یک سیستم حمل و نقل منسجم و هوشمند داریم.
ششمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته امروز، ششم شهریور به مدت چهار روز، با حضور و مشارکت ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید