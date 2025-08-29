En
تابستان چگونه مغز را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

گرمای شدید فقط یک چالش جسمی نیست؛ تأثیرات روانی آن نیز می‌تواند جدی باشد. شناخت اثرات گرما بر اضطراب و خواب و استفاده از راهکارهای ساده مثل تنظیم محیط، هیدراته ماندن و مشورت با متخصص می‌تواند از بروز آسیب‌های روانی پیشگیری کند.
به گزارش تابناک؛ افزایش دمای هوا در سال‌های اخیر نه‌تنها سلامت جسمی، بلکه سلامت روانی افراد را نیز تحت تأثیر قرار داده است. مطالعات نشان می‌دهند که گرمای شدید می‌تواند باعث افزایش سطح اضطراب، اختلال در خواب، تحریک‌پذیری و حتی افسردگی شود.

اثرات روانی گرما:

افزایش سطح کورتیزول (هورمون استرس) در بدن هنگام گرما، منجر به تحریک‌پذیری و بی‌قراری می‌شود.

اختلال در خواب شبانه به دلیل دمای بالا، باعث کاهش کیفیت خواب و افزایش خستگی روزانه می‌شود.

افزایش اضطراب و تحریک‌پذیری در افراد، به‌ویژه کسانی که به‌طور مزمن با اختلالات روانی مواجه‌اند.

گروه‌های آسیب‌پذیر:

افراد مبتلا به اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی یا اختلال دوقطبی

کسانی که دارو‌های روان‌پزشکی مصرف می‌کنند (مانند لیتیوم یا دارو‌های ضدروان‌پریشی)

افراد فاقد دسترسی به تهویه مطبوع یا محیط‌های خنک

راهکار‌های پیشنهادی:

۱. هیدراته ماندن: نوشیدن آب کافی برای تنظیم دمای بدن و پیشگیری از تشدید علائم روانی

۲. استفاده از محیط‌های خنک: تنظیم دمای مناسب برای منزل یا حضور در اماکنی با تهویه مطبوع

۳. تنظیم خواب: استفاده از پنکه، پرده‌های ضخیم و لباس‌های نخی برای خواب بهتر

۴. مشاوره با پزشک: بررسی تأثیر گرما بر دارو‌های مصرفی و تنظیم دوز در صورت نیاز

