ویتامین E که در غذاهایی مانند اسفناج، غلات کامل و آجیل یافت میشود، نقش مهمی در سلامت مردان دارد. این ویتامین با خاصیت آنتیاکسیدانی خود از پوست در برابر رادیکالهای آزاد محافظت کرده و به کاهش علائم پیری و التیام زخمها کمک میکند. همچنین در کاهش آکنه، تقویت سیستم ایمنی، افزایش میل جنسی و بهبود باروری مردان مؤثر است. مصرف منظم آن میتواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد و عملکرد بدن را در برابر بیماریهای مزمن بهبود بخشد. مردان بهویژه پس از ۵۰ سالگی نباید از مصرف این ویتامین غافل شوند.
ویتامین E توسط گیاهان سنتز میشود و در غذاهایی مانند اسفناج، غلات کامل و آجیل یافت میشود. این ویتامین چندین عملکرد مهم را در بدن انجام میدهد، مانند تنظیم تشکیل گلبولهای قرمز خون، افزایش تولید سلولهای پوست و کمک به بدن در استفاده از ویتامین K.
چند مورد از ویژهترین فواید ویتامین E برای مردان عبارتند از:
۱) محافظت از پوست
ویتامین E از سلولهای پوست در برابر رادیکالهای آزاد محافظت و به کاهش علائم پیری کمک میکند. ویتامین E به دلیل خاصیت محافظت از نور، اغلب در کرمهای ضد آفتاب و مرطوب کنندههای روزانه برای مردان استفاده میشود. تحقیقات نشان میدهد که آلفا توکوفرول، ایزومر طبیعی اولیه ویتامین E، میتواند به طور بالقوه از آسیب سلولهای DNA ناشی از اشعه ماوراء بنفش جلوگیری کند.
۲) التیام زخم
شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه ویتامین E میتواند بهبود زخم را تسریع کند و به طور بالقوه اسکار آکنه را کاهش دهد، وجود دارد. تحقیقات نشان میدهد که هیدراته نگه داشتن پوست برای کاهش ظاهر زخمها مهم است. مردانی که از لوسیون حاوی ویتامین E استفاده میکنند، علاوه بر آبرسانی منظم پوست خود، با این کار جای زخمهای تازه را نیز از بین میبرند. استفاده از مرطوبکنندههای روزانه مردانه میتواند به کاهش عیوب و محافظت از پوست خود در برابر آسیبهای خورشید کمک کند.
۳) بهبود آکنهها
مردان در مقایسه با زنان پوست چربتری دارند که میتواند منجر به آکنههای شدید شود. مطالعاتی وجود دارد که نشان میدهد رژیم غذایی غنی از ویتامین E (همراه با ویتامین A و روی) میتواند به کاهش علائم آکنه کمک کند.)
۴) بهبود سلامت جنسی مردان
ویتامین E به غیر از اثرگذاری بر سلامت پوست، فواید دیگری هم برای مردان دارد؛ برای مثال، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد ویتامین E میتواند میل جنسی مردان را بهبود بخشد، سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و حتی با بیماریهایی مانند آلزایمر مبارزه کند.
مصرف ویتامین E برای باروری مردان بسیار مهم است. این ماده مغذی با بالا بردن سطح هورمون مردانه (تستوسترون) در بدن به افزایش میل جنسی طبیعی مردان کمک میکند. از طرفی ویتامین E باعث اکسیژنرسانی و خونرسانی بیشتر به اندام تناسلی میشود که نتیجه آن تحریک و افزایش میل جنسی آقایان است.
۵) کاهش خطر ابتلا به سرطان در مردان
رادیکالهای آزاد در بدن مردان با سرعت بیشتری به اثرات منفی مانند تکثیر غیر طبیعی سلولی تبدیل خواهند شد. ویتامین E نوعی آنتیاکسیدان بسیار قوی است و با رادیکالهای آزاد مبارزه میکند و مانع بروز استرس اکسیداتیو و بیماریهای مزمن میشود. از همین رو مردان نباید مصرف ویتامین E را دستکم بگیرند.
۶) تقویت سیستم ایمنی بدن مردان
بر اساس مطالعات، بدن مردان بخصوص بعد از ۵۰ سالگی بیشتر دچار ضعف سیستم ایمنی میشود؛ از همینرو مردان باید مصرف ویتامین E را جدی بگیرند. خواص آنتیاکسیدانی ویتامین E به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکند و از ورود عوامل بیماریزا به بدن جلوگیری میکند.
