En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ویتامینی که پوست، میل جنسی و ایمنی مردان را نجات می‌دهد

ویتامین E که در غذاهایی مانند اسفناج، غلات کامل و آجیل یافت می‌شود، نقش مهمی در سلامت مردان دارد.
کد خبر: ۱۳۲۵۱۷۳
| |
830 بازدید
ویتامینی که پوست، میل جنسی و ایمنی مردان را نجات می‌دهد

ویتامین E که در غذا‌هایی مانند اسفناج، غلات کامل و آجیل یافت می‌شود، نقش مهمی در سلامت مردان دارد. این ویتامین با خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود از پوست در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت کرده و به کاهش علائم پیری و التیام زخم‌ها کمک می‌کند. همچنین در کاهش آکنه، تقویت سیستم ایمنی، افزایش میل جنسی و بهبود باروری مردان مؤثر است. مصرف منظم آن می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد و عملکرد بدن را در برابر بیماری‌های مزمن بهبود بخشد. مردان به‌ویژه پس از ۵۰ سالگی نباید از مصرف این ویتامین غافل شوند.

ویتامین E توسط گیاهان سنتز می‌شود و در غذا‌هایی مانند اسفناج، غلات کامل و آجیل یافت می‌شود. این ویتامین چندین عملکرد مهم را در بدن انجام می‌دهد، مانند تنظیم تشکیل گلبول‌های قرمز خون، افزایش تولید سلول‌های پوست و کمک به بدن در استفاده از ویتامین K.

چند مورد از ویژه‌ترین فواید ویتامین E برای مردان عبارتند از:

۱) محافظت از پوست

ویتامین E از سلول‌های پوست در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت و به کاهش علائم پیری کمک می‌کند. ویتامین E به دلیل خاصیت محافظت از نور، اغلب در کرم‌های ضد آفتاب و مرطوب کننده‌های روزانه برای مردان استفاده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که آلفا توکوفرول، ایزومر طبیعی اولیه ویتامین E، می‌تواند به طور بالقوه از آسیب سلول‌های DNA ناشی از اشعه ماوراء بنفش جلوگیری کند.

۲) التیام زخم

شواهد قابل توجهی مبنی بر اینکه ویتامین E می‌تواند بهبود زخم را تسریع کند و به طور بالقوه اسکار آکنه را کاهش دهد، وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که هیدراته نگه داشتن پوست برای کاهش ظاهر زخم‌ها مهم است. مردانی که از لوسیون حاوی ویتامین E استفاده می‌کنند، علاوه بر آبرسانی منظم پوست خود، با این کار جای زخم‌های تازه را نیز از بین می‌برند. استفاده از مرطوب‌کننده‌های روزانه مردانه می‌تواند به کاهش عیوب و محافظت از پوست خود در برابر آسیب‌های خورشید کمک کند.

۳) بهبود آکنه‌ها

مردان در مقایسه با زنان پوست چرب‌تری دارند که می‌تواند منجر به آکنه‌های شدید شود. مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد رژیم غذایی غنی از ویتامین E (همراه با ویتامین A و روی) می‌تواند به کاهش علائم آکنه کمک کند.)

۴) بهبود سلامت جنسی مردان

ویتامین E به غیر از اثرگذاری بر سلامت پوست، فواید دیگری هم برای مردان دارد؛ برای مثال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ویتامین E می‌تواند میل جنسی مردان را بهبود بخشد، سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و حتی با بیماری‌هایی مانند آلزایمر مبارزه کند.

مصرف ویتامین E برای باروری مردان بسیار مهم است. این ماده مغذی با بالا بردن سطح هورمون مردانه (تستوسترون) در بدن به افزایش میل جنسی طبیعی مردان کمک می‌کند. از طرفی ویتامین E باعث اکسیژن‌رسانی و خون‌رسانی بیشتر به اندام تناسلی می‌شود که نتیجه آن تحریک و افزایش میل جنسی آقایان است.

۵) کاهش خطر ابتلا به سرطان در مردان

رادیکال‌های آزاد در بدن مردان با سرعت بیشتری به اثرات منفی مانند تکثیر غیر طبیعی سلولی تبدیل خواهند شد. ویتامین E نوعی آنتی‌اکسیدان بسیار قوی است و با رادیکال‌های آزاد مبارزه می‌کند و مانع بروز استرس اکسیداتیو و بیماری‌های مزمن می‌شود. از همین رو مردان نباید مصرف ویتامین E را دست‌کم بگیرند.

۶) تقویت سیستم ایمنی بدن مردان

بر اساس مطالعات، بدن مردان بخصوص بعد از ۵۰ سالگی بیشتر دچار ضعف سیستم ایمنی می‌شود؛ از همین‌رو مردان باید مصرف ویتامین E را جدی بگیرند. خواص آنتی‌اکسیدانی ویتامین E به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند و از ورود عوامل بیماری‌زا به بدن جلوگیری می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ویتامین سلامت مردان سیستم ایمنی بدن
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
در مصرف این ویتامین افراط نکنید
این ویتامین‌ها همراه غذا مصرف شوند
۵ ویتامین مفید برای کاهش اضطراب
تنها مکمل ویتامینی که بدن همه ما به آن نیاز دارد
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
حرف آخر سخنگوی واخ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۹۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۷۵ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yjl
tabnak.ir/005Yjl