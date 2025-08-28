En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تورم مرداد از ۴۲ درصد عبور کرد!

در مرداد ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه به ۴۲.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است
کد خبر: ۱۳۲۵۱۷۲
| |
319 بازدید
تورم مرداد از ۴۲ درصد عبور کرد!

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرد: در مرداد ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۲.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

در مرداد ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۳۷۰.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۲.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است.

در همین مدت (مرداد امسال)، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۲.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

در مرداد ماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۹ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است.

در همین ماه، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌ها به ۳۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد افزایش یافته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تورم تورم مردادماه خانوار
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | دلار ۱۶۵ هزار تومانی در راه است؟
خانه‌دار شدن تهرانی‌ها ۸۹ سال طول می‌کشد!
نرخ تورم مرداد ماه اعلام شد
پایین آمدن تورم به معنای کاهش قیمت نیست
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۹۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۷۵ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yjk
tabnak.ir/005Yjk