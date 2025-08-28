En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا و سکه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴

هر قطعه سکه امامی با افزایش ۳ میلیون و ۵ هزار تومانی، ۹۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۱۶۴
| |
376 بازدید
قیمت طلا و سکه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴

به گزراش تابناک؛ قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش ۳ میلیون و ۵ هزار تومانی، ۹۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۹۲ هزار تومانی به قیمت ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۱ امروز ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.

نوع

قیمت

سکه امامی

۹۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی

۸۴ میلیون و ۵ هزار تومان

نیم سکه

۴۹ میلیون تومان

ربع سکه

۲۹ میلیون تومان

سکه گرمی

۱۵ میلیون تومان

گرم طلای ۱۸ عیار

۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار

۱۱ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان

مثقال طلا

۳۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان

اونس طلا (دلار)

۳۳۹۴.۲۰

قیمت طلا و سکه در زمان بازگشایی بازار

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۹۱ میلیون تومان قرار دارد.

بازار طلا در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ششم شهریورماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۸ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان قیمت پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸عیار در طول ۲۴ ساعت گذشته افزایش ۳۲۹ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم با افزایش یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومانی به نرخ ۳۵ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار ۴۳۸ هزار تومان افزایش قیمت داشت و در حدود ۱۱ میلیون و ۶۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر گرم طلای دست دوم نیز با افزایش ۳۲۴ تومانی، ۸ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.

سکه ۹۱ میلیون تومان شد

در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ۶ شهریورماه شد که سکه در کانال ۹۱ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۹۱ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان دیده می‌شود که افزایش ۵ میلیون تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز با افزایش ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومانی، ۸۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان شده است. نیم‌سکه، اما ۴۹ میلیون تومان قیمت پیدا کرده که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

ربع‌سکه هم ۲۹ میلیون تومان قیمت خورده که از افزایش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قیمت برخوردار بوده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۵ میلیون تومان دیده می‌شود که ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه سکه امامی طلا
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | دلار ۱۶۵ هزار تومانی در راه است؟
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه، پنج‌شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴
حراج سکه ۶ میلیون پایین‌تر از قیمت بازار در مرکز مبادله
افزایش قیمت سکه و طلا در بازار
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی ایران رد نشده است/ باید اروپا را وارد روند مذاکرات می‌کردیم
اعتراض دانشجویان به شرط تسویه کامل شهریه دانشگاه آزاد
ابعاد قانونی، اقتصادی و اجرایی تسهیل موتورسواری بانوان
مقام دولتی: مارتیک و خوانندگان سرشناس با خیال راحت به کشور بازگردند
قیمت طلا و سکه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴
مدیران دولت پزشکیان ۱۸۰ درجه خلاف دولت عمل می‌کنند
مسوول مذاکرات فنی آمریکا با ایران از سمتش کناره‌گیری می‌کند
انسداد موقت جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال
حمله بزرگ روسیه به کی‌یف
تروئیکای اروپایی فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» را امروز به شورای امنیت اطلاع می‌دهد
اعتراف جالب مونا کرمی درباره سپند امیرسلیمانی
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
سپاه: بانک اطلاعاتی سپاه از رژیم صهیونیستی کامل است
حمایت وزیر دفاع هلند از تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی
الی کوهن‌های ایران چه کسانی هستند؟
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۹۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۷۵ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yjc
tabnak.ir/005Yjc