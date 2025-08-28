قیمت طلا و سکه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴

هر قطعه سکه امامی با افزایش ۳ میلیون و ۵ هزار تومانی، ۹۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان شد.

به گزراش تابناک؛ قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش ۳ میلیون و ۵ هزار تومانی، ۹۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۹۲ هزار تومانی به قیمت ۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۱ امروز ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.

نوع

قیمت

سکه امامی

۹۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی

۸۴ میلیون و ۵ هزار تومان

نیم سکه

۴۹ میلیون تومان

ربع سکه

۲۹ میلیون تومان

سکه گرمی

۱۵ میلیون تومان

گرم طلای ۱۸ عیار

۸ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار

۱۱ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان

مثقال طلا

۳۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان

اونس طلا (دلار)

۳۳۹۴.۲۰

قیمت طلا و سکه در زمان بازگشایی بازار

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۹۱ میلیون تومان قرار دارد.

بازار طلا در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ششم شهریورماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۸ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان قیمت پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸عیار در طول ۲۴ ساعت گذشته افزایش ۳۲۹ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم با افزایش یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومانی به نرخ ۳۵ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار ۴۳۸ هزار تومان افزایش قیمت داشت و در حدود ۱۱ میلیون و ۶۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر گرم طلای دست دوم نیز با افزایش ۳۲۴ تومانی، ۸ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.

سکه ۹۱ میلیون تومان شد

در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ۶ شهریورماه شد که سکه در کانال ۹۱ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۹۱ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان دیده می‌شود که افزایش ۵ میلیون تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز با افزایش ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومانی، ۸۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان شده است. نیم‌سکه، اما ۴۹ میلیون تومان قیمت پیدا کرده که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

ربع‌سکه هم ۲۹ میلیون تومان قیمت خورده که از افزایش ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قیمت برخوردار بوده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۵ میلیون تومان دیده می‌شود که ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.