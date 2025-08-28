En
انسداد موقت جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال

جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی خبر داد و اعلام کرد : به‌منظور مدیریت بار ترافیک، مسیرهای رفت و برگشت در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت مقطعی مسدود و یک‌طرفه خواهد شد.
انسداد موقت جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال

به گزارش تابناک به نقل از فراجا سرهنگ سیاوش محبی صبح امروز (۶ شهریورماه) از اعمال محدودیت‌های مقطعی در محور‌های شمالی کشور خبر داد و گفت: از ساعت ۱۲ امروز، تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع می‌شود و از ساعت ۱۴ نیز مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد. این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محور‌های شمالی افزود: در حال حاضر آزادراه تهران– شمال در مسیر جنوب به شمال و در حد فاصل تونل‌های ۱۷ و ۱۸ با ترافیک فوق سنگین مواجه است. در سایر محور‌های شمالی از جمله هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت نیز ترافیک پرحجم و در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.

محبی در ادامه از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر به استان‌های شمالی، از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس از وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، از اتلاف وقت در ترافیک جلوگیری کنند.

