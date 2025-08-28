En
حمله بزرگ روسیه به کی‌یف

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه ۶۲۹ فروند پهپاد و موشک به سمت کی‌یف شلیک کرد که همه آنها غیر از ۴۰ فروند رهگیری و سرنگون شد. به گفته نیروی هوایی اوکراین، این دومین حمله بزرگ روسیه از آغاز جنگ تاکنون بوده است. به گفته ایهور کلیمِنکو، وزیر کشور اوکراین، افزایش شمار قربانیان محتمل است و عملیات امداد و نجات ادامه دارد.
حمله بزرگ روسیه به کی‌یف

رسانه‌ها از کشته شدت دست کم ۱۰ نفر در حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کی‌یف خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مقامات محلی اوکراین مدعی شدند که در پی حمله گستره پهپادی و موشکی روسیه به کی‌یف، پایتخت اوکراین، دست کم هشت نفر کشته و حدود ۴۸ تن زخمی شده‌اند.

این نخستین حمله بزرگ ترکیبی روسیه به کی‌یف در هفته‌های اخیر است و با تشدید تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح و پایان دادن به این جنگ بیش از سه ساله، تلاقی کرده است.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که روسیه ۶۲۹ فروند پهپاد و موشک به سمت کی‌یف شلیک کرد که همه آنها غیر از ۴۰ فروند رهگیری و سرنگون شد. به گفته نیروی هوایی اوکراین، این دومین حمله بزرگ روسیه از آغاز جنگ تاکنون بوده است. به گفته ایهور کلیمِنکو، وزیر کشور اوکراین، افزایش شمار قربانیان محتمل است و عملیات امداد و نجات ادامه دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور روسیه در واکنش به این حمله شبانه، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «روسیه به جای میز مذاکره، موشک بالستیک را انتخاب کرد. ما از تمام کسانی که در جهان خواستار صلح هستند، خواستار پاسخ هستیم، اما حالا اغلب به‌جای اتخاذ موضعی اصولی، سکوت می‌کنند.»

تیمور تکاچنکو، رئیس اداره اجرایی کی‌یف گفت که روسیه با پهپاد‌های فریب، موشک کروز و بالیستیک به دست کم ۲۰ نقطه در کی‌یف حمله کرده است. حدود ۱۰۰ ساختمان شامل یک مرکز خرید خسارت دیده و هزاران پنجره شکسته است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که اواخر مرداد در آلاسکا با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌ای و سپس چند روز بعد در کاخ سفید با زلنسکی و تعدادی از رهبران اروپایی دیدار و گفت‌و‌گو کرد، این هفته با انتقاد از طفره رفتن پوتین از مذاکره مستقیم با زلنسکی به پیشنهاد آمریکا، گفت که «در صورت عدم برنامه‌ریزی مذاکرات مستقیم، انتظار دارد که اقدامات بعدی را ظرف دو هفته اتخاذ کند.» وی پوتین را به جنگ اقتصادی و تحریم نیز تهدید کرده است.

