حمایت وزیر دفاع هلند از تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، برکلمانس چهارشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد اوکراین و تشدید اوضاع در غزه و کرانه باختری گفت‌و‌گو کردم.

وی افزود: من خواستار حمایت بیشتر از اوکراین، اعمال فشار بیشتر بر حماس و اسرائیل برای پایان دادن به فاجعه و تحریم کالا‌های شهرک‌های غیرقانونی توسط اتحادیه اروپا هستیم.

پس از استعفای «کاسپار ولدکامپ» وزیر خارجه هلند، برکلمانس سرپرستی وزارت خارجه این کشور را بر عهده گرفت.

ولدکامپ و هشت تن دیگر از اعضای کابینه هلند به دلیل عدم موافقت با پیشنهاد‌های آنها برای اقدام علیه اسرائیل از سمت خود کناره‌گیری کردند.

تحریم محصولات تولیدی در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل و توقف خرید سلاح از این رژیم از جمله خواسته‌های ولدکامپ و سایر وزرا بود.

پارلمان هلند سه‌شنبه به رغم اعتراض شماری از وزرا به سیاست‌های این کشور در قبال جنگ غزه از تحریم رژیم صهیونیستی و شناسایی کشور فلسطین خودداری کرد.

هر چند شماری از قانونگذاران احزاب اپوزیسیون از اقدام علیه اسرائیل حمایت کردند، اما پیشنهاد‌های آنها حمایت لازم برای تصویب را کسب نکرد.