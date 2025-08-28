En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمایت وزیر دفاع هلند از تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی

«روبن برکلمانس» وزیر دفاع و سرپرست وزارت خارجه هلند حمایت خود را از تحریم کالاهای شهرک‌نشینان صهیونیست اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۱۵۲
| |
140 بازدید
حمایت وزیر دفاع هلند از تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، برکلمانس چهارشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد اوکراین و تشدید اوضاع در غزه و کرانه باختری گفت‌و‌گو کردم.

وی افزود: من خواستار حمایت بیشتر از اوکراین، اعمال فشار بیشتر بر حماس و اسرائیل برای پایان دادن به فاجعه و تحریم کالا‌های شهرک‌های غیرقانونی توسط اتحادیه اروپا هستیم.

پس از استعفای «کاسپار ولدکامپ» وزیر خارجه هلند، برکلمانس سرپرستی وزارت خارجه این کشور را بر عهده گرفت.

ولدکامپ و هشت تن دیگر از اعضای کابینه هلند به دلیل عدم موافقت با پیشنهاد‌های آنها برای اقدام علیه اسرائیل از سمت خود کناره‌گیری کردند.

تحریم محصولات تولیدی در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل و توقف خرید سلاح از این رژیم از جمله خواسته‌های ولدکامپ و سایر وزرا بود.

پارلمان هلند سه‌شنبه به رغم اعتراض شماری از وزرا به سیاست‌های این کشور در قبال جنگ غزه از تحریم رژیم صهیونیستی و شناسایی کشور فلسطین خودداری کرد.

هر چند شماری از قانونگذاران احزاب اپوزیسیون از اقدام علیه اسرائیل حمایت کردند، اما پیشنهاد‌های آنها حمایت لازم برای تصویب را کسب نکرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تحریم کالا رژیم صهیونیستی
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سپاه: بانک اطلاعاتی سپاه از رژیم صهیونیستی کامل است
فلسطین: سیاست‌های تل‌آویو عامل بی‌ثباتی
توجیه یک جنایت وحشیانه دیگر در غزه!
آیا اسرائیل و آمریکا به دنبال ماجراجویی جدید هستند؟!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۹۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۷۵ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YjQ
tabnak.ir/005YjQ