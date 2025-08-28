شریعتمداری: گروسی و موساد ارتباط پنهانی دارند

حسین شریعتمداری : آقای گروسی! چرا باید از لو رفتن اسناد سری اسرائیل نگران و دستپاچه شوید؟! آیا غیر از این است که از افشای وابستگی خود به موساد به وحشت افتاده‌اید؟!

1- در این بخش از اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با فاکس‌نیوز دقت کنید! می‌گوید -بخوانید به ایران هشدار می‌دهد- که: «مهم‌تر از همه این است که کار بازرسان ما از سر گرفته شود، چون بدون نظارت آژانس، هیچ مذاکره جدی‌ای نمی‌تواند شکل بگیرد، به‌ویژه اگر بخواهید از تکرار آنچه در ژوئن دیدیم جلوگیری کنید»! گروسی در این بخش از مصاحبه خود، ایران را به تکرار حمله ۲۳ خرداد تهدید می‌کند! البته غلط زیادی کرده است.

2- روز بیستم خرداد، یعنی ۳ روز قبل از حمله رژیم صهیونیستی به ایران در یادداشتی با عنوان «گروسی عامل موساد است، به کشور راهش ندهید»! آورده بودیم:

«چند سال قبل وقتی رژیم صهیونیستی از هک اسناد اطلاعاتی خود و دستگیری سه صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داد، گروسی با نگرانی اعلام کرد «شواهد قاطعی وجود دارد مبنی بر این‌که ایران فعالانه اسناد بسیار محرمانه متعلق به آژانس را جمع‌آوری و تحلیل کرده است» ولی به چگونگی آن اشاره‌ای نکرد. ولی هفته قبل، بعد از اعلام این خبر که نیرو‌های اطلاعاتی ایران به انبوهی از اسناد به‌کلی سری رژیم صهیونیستی دست یافته‌اند، گروسی با دستپاچگی آشکار اظهارات قبلی خود را تکرار کرد ولی این‌بار نگرانی و اضطراب وی به وضوح از لو رفتن اسناد اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی بود. اکنون این پرسش‌ها از آقای گروسی در میان است.

الف: آقای گروسی! چرا باید از لو رفتن اسناد سری اسرائیل نگران و دستپاچه شوید؟! آیا غیر از این است که از افشای وابستگی خود به موساد به وحشت افتاده‌اید؟!

ب: فرموده‌اید که اسناد بسیار محرمانه (Top Secret) لو رفته است! از کجا می‌دانید که اسناد لو رفته از نوع بسیار محرمانه است؟!

ج: و مهم‌تر از همه، اسناد به کلی سری آژانس در موساد چه می‌کند؟! مگر وظیفه قانونی و تصریح شده شما حفظ این اسناد نبوده و نیست؟!

د: رژیم صهیونیستی حتی عضو پیمان NPT هم نیست، چرا باید اسناد بسیار محرمانه آژانس را در اختیار داشته باشد؟! چه کسی غیر از شما این اسناد را به موساد داده است؟!

هـ: آقای گروسی اسناد کشف شده از روابط سری شما با موساد پرده برداشته است و...»

۳- یادداشت ۲۰ خرداد کیهان به وضوح حکایت از آن می‌کرد که رافائل گروسی در حال زمینه‌سازی برای توجیه محکومیت ایران در شورای حکام آژانس است ولی حمله مشترک ۳ روز بعد رژیم صهیونیستی و آمریکا که به بهانه تلاش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای صورت پذیرفت، نشان داد که ماجرا فراتر از زمینه‌سازی برای محکومیت کشورمان در شورای حکام آژانس است و گروسی برای توجیه حمله نظامی به ایران اسلامی سندسازی کرده است.

۴- اکنون با توجه به؛ «هویت افشا شده رافائل گروسی»، «تهدید ضمنی دیروز او در مصاحبه با فاکس‌نیوز» و «مصوبه قانونی مجلس درباره تعلیق رابطه با آژانس» این پرسش در میان است که بازرسان آژانس در ایران چه می‌کنند؟! و چرا به آنها اجازه ورود داده‌ایم؟! ... و با عرض پوزش و به قول شاعر گرانقدر آقای «غلامرضا طریقی» باید پرسید چرا «صدای هیچ خروسی حریف خواب نشد»؟!