En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین قیمت سمند، شاهین، پژو، کوییک و تارا + جدول

بازار خودرو در معاملات پنجمین روز هفته شاهد تغییر قیمت برخی خودروهای داخلی بود.
کد خبر: ۱۳۲۵۱۳۱
| |
798 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، آن‌گونه که روند بازار خودرو نشان می‌دهد، در طول ۲۴ ساعت گذشته پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان فروخته شده است. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

در این میان، پژو۲۰۷ دنده‌ای TU ۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو ۵ میلیون تومان گران شد و ۸۴۵ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU ۵ P مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU ۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۷۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ نیز ۱۰ میلیون تومان گران شد و ۹۵۰ میلیارد تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V ۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V ۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V ۱ مدل ۱۴۰۳ هم ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و ۸۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

آخرین قیمت سمند، شاهین، پژو، کوییک و تارا + جدول
 

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF ۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF ۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۷۸۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴، اما یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵۴۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF ۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار ۸۹۰ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF ۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۹۵۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ هم ۶۱۵ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۹۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵ میلیون تومان ارزان شده و ۵۳۰ میلیون تومان شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودرو بازار سمند
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز ۵ شهریور ۱۴۰۴
قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکم شهریور
جریمه چندهزار میلیاردی ایران خودرو به دلیل گران‌فروشی
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۷۷ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۳ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۳ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۹ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005Yj5
tabnak.ir/005Yj5