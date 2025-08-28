آخرین قیمت سمند، شاهین، پژو، کوییک و تارا + جدول

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، آن‌گونه که روند بازار خودرو نشان می‌دهد، در طول ۲۴ ساعت گذشته پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۴۵۰ میلیون تومان فروخته شده است. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ هم ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

در این میان، پژو۲۰۷ دنده‌ای TU ۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو ۵ میلیون تومان گران شد و ۸۴۵ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌ای مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU ۵ P مدل ۱۴۰۴ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU ۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۷۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

پژوپارس ELX-XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU ۷ P مدل ۱۴۰۳ نیز ۱۰ میلیون تومان گران شد و ۹۵۰ میلیارد تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V ۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V ۲ مدل ۱۴۰۳ نیز به یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V ۱ مدل ۱۴۰۳ هم ۵ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و ۸۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است.





گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس EF ۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF ۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان قیمت خورد.

اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۷۸۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴، اما یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۵۴۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورد.

در این میان، سمند سورن پلاس EF ۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار ۸۹۰ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF ۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۹۵۰ میلیون تومان شد. سهند S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ هم ۶۱۵ میلیون تومان شده است.

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود ۹۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دنده‌ای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار ۵ میلیون تومان ارزان شده و ۵۳۰ میلیون تومان شده است.