هشدار به خودی‌ها: مراقب بازی در زمین دشمن باشید

عضو هیات رئیسه مجلس هشتم گفت: باید از هرگونه نزاع، درگیری، اهانت حرفهای تند و افراطی جلوگیری کنیم. باید اقداماتی که موجب تشتت در جامعه می‌شود را کنار بگذاریم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، در تبیین نقش اتحاد ملت، مسوولان و نیرو‌های مسلح برای خنثی‌سازی تلاش‌های تفرقه‌افکنانه دشمن، گفت: یکی از عوامل اصلی پیروزی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه انسجام، همبستگی و اتحاد کل ملت حول رهبری معظم انقلاب و دفاع از کشور بود.

وی ادامه داد: حمایت مردم از نظام، رهبری و نیرو‌های مسلح در آن ایام موجب سرکوب زیاده‌خواهی‌های دشمنان و ناکام گذاشتن آنان در رسیدن به اهداف‌شان شد. مقام معظم رهبری این انسجام و اتحاد ملت را معجزه‌آسا و یک نعمت و برکت الهی که دارای آثار و نتایج بزرگی بود، توصیف کردند. مسوولان هم باید این نعمت بزرگ را پاس داشته و آن را حفظ و نگهداری کنیم. رهبری در سخنان اخیرشان بار دیگر بر حفظ وحدت، اتحاد و انسجام ملی تاکید داشتند و خواستار پاسداشت اتحاد و همبستگی آحاد جامعه در مقابل دشمن شدند.

نماینده مردم تبریز در مجالس هفتم، هشتم و یازدهم شورای اسلامی با نقد جریان‌های افراطی گفت: افراد و جریان‌هایی که حرف‌هایی می‌زنند که نتیجه سخنان‌شان بهم خوردن انسجام و همبستگی ملی و تشدید اختلاف و تفرقه است، باید مراقب باشند؛ چرا که در زمین و میدان بدخواهان و دشمنان بازی می‌کنند، اگر چه خودشان چنین قصد و نیتی نداشته باشند، عمل‌شان چنین اثر منفی دارد.

عضو سابق فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: باید با تاکید به مشترکات سعی کنیم وحدت و همبستگی ملی را تقویت کنیم. انتقادات هم باید سازنده، منصفانه و منطقی باشد.

میرتاج‌الدینی یادآور شد: نمی‌شود در جامعه انتقاد نکنیم؛ چرا که رکود بر آن جامعه حاکم می‌شود، اما انتقاد‌ها هم باید مبتنی بر بررسیِ همراه با نگاه‌های منطقی و پیشنهاد‌های سازنده نسبت به مسائل و دست‌اندرکاران و مدیران باشد. باید از هرگونه نزاع، درگیری، اهانت حرف‌های تند و افراطی جلوگیری کنیم. باید اقداماتی که موجب تشتت در جامعه می‌شود را کنار بگذاریم.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری، گفت: وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی است تا به هشدار‌های اخیر رهبری درباره حضور مزدوران داخلی توجه کنند و آنان را در هر لباس و جایگاهی هستند شناسایی کنند. کاری که نفوذی‌ها انجام می‌دهند این است که در لایه‌های و رده‌های مختلف نظام و خودی‌ها رخنه می‌کنند و با سخن، عمل و اقدامات‌شان در جهت خواسته‌ها و زمینه‌های دشمنان نظام رفتار می‌کنند. جریان فتنه و نفوذ باید با نگاه تیزبینانه دستگاه‌های اطلاعاتی شناسایی و برخورد شود، البته بر خودی‌ها وظیفه است که طوری عمل نکنند که میدان برای نفوذی‌ها و خائنان باز شود. گاهی ممکن است یک خودی حرف یا انتقادی کند یا اقدامی مرتکب شود که افراد و عوامل مزدور خارجی که به صورت ناشناخته در بدنه دستگاه‌ها حضور دارند از این حرف‌ها و انتقادات سوء استفاده و فتنه و آشوب درست کنند.

 

