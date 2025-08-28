به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، در تبیین نقش اتحاد ملت، مسوولان و نیرو‌های مسلح برای خنثی‌سازی تلاش‌های تفرقه‌افکنانه دشمن، گفت: یکی از عوامل اصلی پیروزی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه انسجام، همبستگی و اتحاد کل ملت حول رهبری معظم انقلاب و دفاع از کشور بود.

وی ادامه داد: حمایت مردم از نظام، رهبری و نیرو‌های مسلح در آن ایام موجب سرکوب زیاده‌خواهی‌های دشمنان و ناکام گذاشتن آنان در رسیدن به اهداف‌شان شد. مقام معظم رهبری این انسجام و اتحاد ملت را معجزه‌آسا و یک نعمت و برکت الهی که دارای آثار و نتایج بزرگی بود، توصیف کردند. مسوولان هم باید این نعمت بزرگ را پاس داشته و آن را حفظ و نگهداری کنیم. رهبری در سخنان اخیرشان بار دیگر بر حفظ وحدت، اتحاد و انسجام ملی تاکید داشتند و خواستار پاسداشت اتحاد و همبستگی آحاد جامعه در مقابل دشمن شدند.

نماینده مردم تبریز در مجالس هفتم، هشتم و یازدهم شورای اسلامی با نقد جریان‌های افراطی گفت: افراد و جریان‌هایی که حرف‌هایی می‌زنند که نتیجه سخنان‌شان بهم خوردن انسجام و همبستگی ملی و تشدید اختلاف و تفرقه است، باید مراقب باشند؛ چرا که در زمین و میدان بدخواهان و دشمنان بازی می‌کنند، اگر چه خودشان چنین قصد و نیتی نداشته باشند، عمل‌شان چنین اثر منفی دارد.

عضو سابق فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: باید با تاکید به مشترکات سعی کنیم وحدت و همبستگی ملی را تقویت کنیم. انتقادات هم باید سازنده، منصفانه و منطقی باشد.

میرتاج‌الدینی یادآور شد: نمی‌شود در جامعه انتقاد نکنیم؛ چرا که رکود بر آن جامعه حاکم می‌شود، اما انتقاد‌ها هم باید مبتنی بر بررسیِ همراه با نگاه‌های منطقی و پیشنهاد‌های سازنده نسبت به مسائل و دست‌اندرکاران و مدیران باشد. باید از هرگونه نزاع، درگیری، اهانت حرف‌های تند و افراطی جلوگیری کنیم. باید اقداماتی که موجب تشتت در جامعه می‌شود را کنار بگذاریم.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری، گفت: وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی است تا به هشدار‌های اخیر رهبری درباره حضور مزدوران داخلی توجه کنند و آنان را در هر لباس و جایگاهی هستند شناسایی کنند. کاری که نفوذی‌ها انجام می‌دهند این است که در لایه‌های و رده‌های مختلف نظام و خودی‌ها رخنه می‌کنند و با سخن، عمل و اقدامات‌شان در جهت خواسته‌ها و زمینه‌های دشمنان نظام رفتار می‌کنند. جریان فتنه و نفوذ باید با نگاه تیزبینانه دستگاه‌های اطلاعاتی شناسایی و برخورد شود، البته بر خودی‌ها وظیفه است که طوری عمل نکنند که میدان برای نفوذی‌ها و خائنان باز شود. گاهی ممکن است یک خودی حرف یا انتقادی کند یا اقدامی مرتکب شود که افراد و عوامل مزدور خارجی که به صورت ناشناخته در بدنه دستگاه‌ها حضور دارند از این حرف‌ها و انتقادات سوء استفاده و فتنه و آشوب درست کنند.