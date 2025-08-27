نوشته روی اسلحه عامل حمله به کلیسا: ترامپ را بکشید!

فردی با نام رابین وستمن به عنوان مظنون اصلی پرونده کلیسای کاتولیک و مدرسه بشارت در مینیاپولیس معرفی شد.

این فرد ساعاتی قبل، بیانیه‌ای به همراه ویدیویی که عبارت دونالد ترامپ را بکشید را روی یک تفنگ نشان می‌داد در رسانه‌‌های اجتماعی منتشر کرده بود.

در همین حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی وقوع تیراندازی در کلیسا اعلام کرد: به طور کامل در جریان تیراندازی غم انگیز در مینیاپولیس قرار گرفتم. اف‌بی‌آی فوراً واکنش نشان داد و در محل حاضر است.