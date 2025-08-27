به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گروسی روز چهارشنبه گفت که بازرسان آژانس کار خود را در سایت هستهای بوشهر در ایران آغاز کردهاند.
شب گذشته مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ورود اولین گروه از بازرسان به ایران خبر داد و همزمان یک مقام ارشد آژانس نیز گفت که بازرسیها شامل تأسیسات آسیب دیده نخواهد بود.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه امروز با بیان اینکه ورود بازرسان آژانس به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام گرفته است، گفت: هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است.
عراقچی که برای شرکت در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی رفته بود، در گفتوگویی با خبرگزاری خانه ملت گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورایعالی امنیت ملی کرده است لذا طبق قانون تمامی درخواستهای آژانس به شورایعالی امنیت ملی میرود تا در مورد آنها تصمیمگیری شود.
وی افزود: اکنون نیز در خصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده است و هر نوع همکاری نیز در همین چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تأمینکننده منافع ملت ایران باشد.
