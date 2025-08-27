En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازرسان آژانس وارد سایت هسته‌ای ایران شدند

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بازرسان دیده بان هسته‌ای سازمان ملل وارد سایت هسته‌ای ایران شدند.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۸۷
| |
4 بازدید
بازرسان آژانس وارد سایت هسته‌ای ایران شدند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گروسی روز چهارشنبه گفت که بازرسان آژانس کار خود را در سایت هسته‌ای بوشهر در ایران آغاز کرده‌اند.

شب گذشته مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ورود اولین گروه از بازرسان به ایران خبر داد و همزمان یک مقام ارشد آژانس نیز گفت که بازرسی‌ها شامل تأسیسات آسیب دیده نخواهد بود.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه امروز با بیان اینکه ورود بازرسان آژانس به ایران با تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام گرفته است، گفت: هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است.

بیشتر بخوانید
توضیحات عراقچی درباره علت ورود بازرسان آژانس به ایران

عراقچی که برای شرکت در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی رفته بود، در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی کرده است لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای‌عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: اکنون نیز در خصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده است و هر نوع همکاری نیز در همین چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تأمین‌کننده منافع ملت ایران باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آژانس انرژی اتمی گروسی مدیرکل آژانس بازرسان سایت هسته ای خبر فوری
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هیأتی از آژانس انرژی اتمی به ایران سفر می‌کند
معاون گروسی پس از مذاکره، تهران را ترک کرد
گروسی از سفر به تهران منع شد!
گروسی: ایران برای مذاکرات اعلام آمادگی کرد
گروسی به دلیل تهدید ایران محافظت می‌شود!
برگزاری دیدار مهم نمایندگان ایران با مقامات آژانس
گمانه‌زنی‌ها درباره مکان بازرسی‌ها بالا گرفت
رایزنی گروسی با وزیر انرژی آمریکا درباره ایران
تعریف شیوه‌نامه جدید همکاری با آژانس انرژی اتمی
بازرسان آژانس به ایران بازمی‌گردند؟
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YiN
tabnak.ir/005YiN