تیراندازی در یک کلیسا در مینیاپولیس با ۲۰ کشته و زخمی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فرماندار مینهسوتا روز چهارشنبه از وقوع تیراندازی در مینیاپولیس خبر داد و آن را «عملی خشونتآمیز و وحشتناک» خواند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: من به طور کامل در جریان تیراندازی غم انگیز در مینیاپولیس، مینه سوتا قرار گرفته ام.
وی اضافه کرد: افبیآی به سرعت واکنش نشان داد و در محل حاضر است. کاخ سفید به نظارت بر این وضعیت وحشتناک ادامه خواهد داد.
یک مقام وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که تیراندازی در مینیاپولیس، سه کشته و حدود 20 زخمی برجای گذاشته است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید