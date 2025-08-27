نتانیاهو: با اداره غزه توسط آمریکا موافقم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ایده‌های مختلفی در مورد غزه وجود دارد و اگر آمریکا بخواهد مداخله کرده و نوار غزه را مدیریت کند، من موافقت خواهم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز (چهارشنبه) با تکرار ادعاهای خود، اعلام کرد: ما چهره خاورمیانه را تغییر می‌دهیم و من معتقد نیستم که جنگ بیشتر از آنچه که باید، طول کشیده است.

در حالی که رژیم صهیونیستی طی ماه‌ها جنگ وحشیانه، از شکست حماس ناکام مانده و به اذعان خود صهیونیست‌ها نیز تحقق این هدف ممکن نیست، نتانیاهو تصریح کرد: ما به مرحله اخیر جنگ نزدیک می‌شویم و این مرحله عبارت از نابودی نهایی حماس است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ما از کمک‌های نظامی آمریکا قدردان هستیم، اما ما به تبادل اطلاعات محرمانه‌ای با آمریکا پرداختیم که قابل قیمت گذاری نیست.

وی عنوان داشت: صحبت از اینکه آمریکا کاری را می‌کند که اسرائیل می‌خواهد، صرفاً یک یاوه‌گویی است؛ چراکه هیچ‌کس نمی‌تواند «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را برای انجام کاری که نمی‌خواهد، وادار کند.

در حالی که رژیم صهیونیستی با تخلیه مناطق مختلف نوار غزه و مذاکره با کشورهایی از جمله سودان جنوبی به دنبال کوچ اجباری مردم نوار غزه است، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: هدف ما در حال حاضر آزادی غزه از حماس است و آنطور که برخی ترویج می‌دهند، هدف ما تخلیه غزه از ساکنانش نیست.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: غزه می‌تواند آینده‌ای متفاوت داشته باشد و اگر آمریکا بخواهد که در غزه سرمایه گذاری کند، این مسئله خوبی خواهد بود.

نتانیاهو اظهار داشت: ایده‌های مختلفی در مورد غزه وجود دارد و اگر آمریکا بخواهد مداخله کرده و نوار غزه را مدیریت کند، من موافقت خواهم کرد.

وی افزود: «جو بایدن» رئیس جمهور سابق آمریکا از من خواست که وارد رفح نشوم، اما من به او گفتم که ما از ۳۵۰۰ سال قبل وارد نبرد مداومی هستیم و ما آنچه را که باید انجام دهیم، انجام خواهیم داد.‌