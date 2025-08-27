دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قیمت دلار طی هفته جاری روند افزایشی به خود گرفت و در دامنه ۹۵ تا ۹۸ هزار تومان نوسان می‌کرد. این در حالی است که از صبح امروز نرخ دلار در بازار آزاد پایتخت رقم ۹۸ هزار تومان را رد کرد و در لحظه نگارش این خبر در ساعت ۱۸.۲۰ دقیقه عصر ۵ شهریور ۱۴۰۴، وارد کانال ۱۰۰ هزار تومان شد.

بر اساس این گزارش قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در لحظه نگارش این خبر با قیمت ۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری و با عدد ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ فروخته می‌شود.

هر یورو نیز در بازار آزاد ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری و با نرخ ۱۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته می‌شود.