En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توصیه تاج به قلعه‌نویی و ملی‌پوشان

رییس فدراسیون فوتبال با سرمربی و بازیکنان تیم ملی فوتبال دیدار و گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۳۸
| |
308 بازدید
توصیه تاج به قلعه‌نویی و ملی‌پوشان

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در نخستین دقایق اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات کافا، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، با حضور در اردوی تیم ملی با امیر قلعه‌نویی و بازیکنان تیم دیدار و گفت‌وگو کرد.

تاج با بیان اینکه از دیدن اعضای تیم ملی خوشحالم گفت: جا دارد از زحمات آقای قلعه نویی تشکر کنم. ایشان با آرامش تیم را به خوبی مدیریت کرده و زحمات فراوانی برای تیم ملی کشیده و می‌کشد. ما هم در قبال تیم ملی وظایفی داریم و پیگیریم که شرایط مناسب را برای تیم ملی فراهم کنیم. خیلی خوشحالم که یکدستی و همدلی خیلی خوبی را بین مجموعه تیم ملی می‌بینم.

وی افزود: سال‌های سال است تیم ملی را دنبال می‌کنم و از سال ٨۶ در فدراسیون فوتبال حضور دارم اما همدلی که در تیم ملی فعلی وجود دارد، بی‌نظیر است.

رییس فدراسیون فوتبال با اشاره به کیفیت بازیکنان دعوت شده به تیم ملی اظهار کرد: تیم ملی جای بهترین‌هاست و تک تک شما وظیفه دارید تا با پیراهن تیم ملی و زیر پرچم ایران از فوتبال کشور دفاع کنید. تمام تلاش این است که بازیهای تدارکاتی خوبی برای تیم ملی تنظیم شود.

تاج افزود: به این تیم و سرمربی تیم ملی امیدوارم چرا که خلوصی که در او و کادر تیم ملی وجود دارد، کم سابقه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اردوی تیم ملی فدراسیون فوتبال قلعه‌نویی
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازگشت رامین رضاییان به تیم‌ملی
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
از علیرضا بیرانوند تا ریکاردو آلوز؛ زخم‌‌کاری یک تراکتوری!
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yha
tabnak.ir/005Yha