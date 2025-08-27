مدارس در دو ماه ابتدای سال تحصیلی مجازی شدند؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا کاظمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش میکنیم با انجام مراحل تکمیلی بکارگیری معلمان، ۳۰ هزار معلم مهر ماه سرکلاسهای درس باشند و از آنها استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: دولت در یک سال گذشته تلاش کرده تا با اجرای نهضت عدالت آموزشی پروژههای بسیاری را پیش ببرد که میزان پیشرفت آنها را به شکل مرتب رصد میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: بیش از ۲۴۰۰ مدرسه در دست افتتاح هستند که بیش از ۱۳ هزار کلاس درس را به نظام آموزشی اضافه میکنیم.
کاظمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آغاز سال تحصیلی جدید به شکل مجازی اظهار کرد: چنین موضوع کذب محض است و مدارس از اول مهرماه به شکل حضوری آغاز خواهند شد.
