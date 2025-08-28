En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اینفوگرافی: جمعیت چشم رنگی های کره زمین

رنگ چشم‌ها، یکی از ویژگی‌های خاص هر فرد است که به نوعی می تواند نشان‌دهنده تاریخچه ژنتیکی وی باشد. از قهوه‌ای پررنگ تا سبز روشن، هر رنگ چشم داستان خاص خود را دارد.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۰۱
| |
340 بازدید
اینفوگرافی: جمعیت چشم رنگی های کره زمین

 رنگ چشم‌ها، یکی از ویژگی‌های خاص هر فرد است که به نوعی می تواند نشان‌دهنده تاریخچه ژنتیکی وی باشد. از قهوه‌ای پررنگ تا سبز روشن، هر رنگ چشم داستان خاص خود را دارد. 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در این اینفوگرافی میزان پراکندگی رنگ چشم های مختلف در جهان را مشاهده می کنید. فراموش نکنید چشم رنگی فقط آبی، سبز و ... نیست؛ قهوه ای که بیشترین آمار رنگ چشم در جهان را دارد هم، چشم رنگی محسوب می شود... 

قهوه‌ای: حدود 10 هزار سال پیش، همه انسان‌ها دارای چشم قهوه‌ای بودند. این رنگ همچنان در قاره‌های آفریقا، آسیا و آمریکا غالب است. 
آبی: چشم آبی ناشی از وجود ملانین کمتر در عنبیه است. حدود 27 درصد از جمعیت آمریکا دارای چشم آبی هستند.

فندقی: این رنگ ترکیبی از سبز، طلایی و نارنجی است و در شمال آفریقا، خاورمیانه، برزیل و اسپانیا رایج است.

کهربایی: این رنگ با رگه و سایه هایی از  طلایی یا مسی شکل گرفته و در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی بیشتر دیده می‌شود.
 
خاکستری: چشم خاکستری ناشی از وجود ملانین کم و کلاژن بیشتر در عنبیه است.

سبز: این رنگ در مناطقی مانند ایرلند و اسکاتلند رایج است. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
چشم چشم رنگی چشم سبز چشم آبی رنگ چشم خبر فوری
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
علائم کرونای چشمی را جدی بگیرید
اگر انسان با سرعت نور حرکت کند چه میشود؟
چرا چشم‌ها از ترس گشاد می‌شوند؟
داشتن چشم رنگی؛ انتخاب بین نابینایی و زیبایی
کمیاب‌ترین رنگ چشم در جهان+ عکس
عینک آفتابی چه فاکتورهایی را باید دارا باشد؟
عفونت‌های چشمی را جدی بگیرید
عینک بهتره یا عمل کنم؟
پلیس فتا به تبلیغ عمل جراحی های عجیب وارد شد
آسیب غیر قابل بازگشت قرنیه درمان شد
نوشيدن قهوه براي چشم ها مفيد است
دادسرای پزشکی کیفرخواست مسئولان بیمارستان نگاه را صادر کرد/ امروز، نگاه در دادگاه
چشم‌ها و گوش‌ها با هم حرف می‌زنند
مراقبت از چشم ها در برابر موج انفجار
آنچه در مورد جراحی رفع عیوب انکساری باید بدانید
چه کسانی می‌توانند رنگ چشم‌شان را عوض کنند؟
چشم‌هایی با رنگ‌های باورنکردنی
رنگ چشمان شما از اصل و نسب شما خبر می‌دهد
افراد دارای این رنگ چشم، قابل اعتمادترند
چرا انسان‌ها هرگز چشمان سیاه رنگ ندارند؟
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۵۸ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۰ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۶۹ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Ygz
tabnak.ir/005Ygz