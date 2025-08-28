اینفوگرافی: جمعیت چشم رنگی های کره زمین

رنگ چشمها، یکی از ویژگیهای خاص هر فرد است که به نوعی می تواند نشاندهنده تاریخچه ژنتیکی وی باشد. از قهوهای پررنگ تا سبز روشن، هر رنگ چشم داستان خاص خود را دارد.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در این اینفوگرافی میزان پراکندگی رنگ چشم های مختلف در جهان را مشاهده می کنید. فراموش نکنید چشم رنگی فقط آبی، سبز و ... نیست؛ قهوه ای که بیشترین آمار رنگ چشم در جهان را دارد هم، چشم رنگی محسوب می شود...
قهوهای: حدود 10 هزار سال پیش، همه انسانها دارای چشم قهوهای بودند. این رنگ همچنان در قارههای آفریقا، آسیا و آمریکا غالب است.
آبی: چشم آبی ناشی از وجود ملانین کمتر در عنبیه است. حدود 27 درصد از جمعیت آمریکا دارای چشم آبی هستند.
فندقی: این رنگ ترکیبی از سبز، طلایی و نارنجی است و در شمال آفریقا، خاورمیانه، برزیل و اسپانیا رایج است.
کهربایی: این رنگ با رگه و سایه هایی از طلایی یا مسی شکل گرفته و در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقای جنوبی بیشتر دیده میشود.
خاکستری: چشم خاکستری ناشی از وجود ملانین کم و کلاژن بیشتر در عنبیه است.
سبز: این رنگ در مناطقی مانند ایرلند و اسکاتلند رایج است.
