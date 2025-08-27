اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران امروزچهارشنبه اعلام کرد:یک قلاده توله‌خرس در منطقه عمارت آمل توسط مردم محلی در وضعیت بی‌حال مشاهده و موضوع بلافاصله به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گزارش شد.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو مأموران یگان اجرایی حفاظت محیط زیست آمل پس از زنده‌گیری، حیوان را به مرکز نگهداری و درمان حیات وحش در پناهگاه حیات وحش سمسکنده منتقل کردند، اما با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، توله‌خرس، جان خود را از دست داد.

به گزارش ایرنا، بر اساس بررسی‌های اولیه هیچ‌گونه آثار تیراندازی، شکستگی یا جراحت مشهود بر روی بدن حیوان مشاهده نشد. همچنین دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران پس از انجام کالبدگشایی، علت تلف شدن را مسمومیت اعلام کرد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، تأکید کرد که بررسی‌های تکمیلی برای مشخص شدن جزئیات و منشأ حادثه در دستور کار قرار گرفته است.

از آن جایی که دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران پس از انجام کالبدگشایی، علت تلف شدن را مسمومیت اعلام کرده است، می توان به این نتیجه رسید که معضل لاینحل دپوی زباله در منطقه عمارت، به طور جدی جان حیوانات وحشی را نیز به مخاطره انداخته است.

مکان دپوی زباله آمل در منطقه عمارت واقع در ۳۰ کیلومتری شهر آمل و در جاده هراز واقع است. که بیش از سه دهه محل دفن زباله هشت شهر مازندران است و شیرابه‌های ناشی از زباله به آب رودخانه هراز نفوذ و به زمین‌های کشاورزی اطراف خسارات جبران ناپذیری وارد کرده است. به نحوی که خطر آلوده شدن آب شرب شهروندان نیز وجود دارد چراکه پساب ناشی از دپوی زباله و تخلیه فاضلاب در سال‌های اخیر تا عمق ۱۵۰ متری زمین نفوذ کرده است.