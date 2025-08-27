En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یارانه طبقه کارگر حذف شد؛ معیار خط فقر کجاست؟!

تعدادی از شهروندان که یارانه آنها حذف شده اعلام می‌کنند از طبقه کارگر بوده و حقوق دریافتی آنها بین ۲۵تا ۳۰میلیون تومان است.حال باید دید معیار سنجش پایگاه رفاه ایرانیان از خط فقر و رفاه چیست؟
کد خبر: ۱۳۲۴۹۸۶
| |
2 بازدید
یارانه طبقه کارگر حذف شد؛ معیار خط فقر کجاست؟!

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعلام فهرست خانوارها مشمول یارانه نقدی در مرداد ماه حدود یک میلیون خانوار معادل بیش از ۳ میلیون نفر را حذف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود برای تأمین منابع مالی کالابرگ الکترونیکی دهک‌های اول تا سوم (خانوارهای حمایتی) باید یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم حذف شود.

یارانه نقدی خانوارهای دهک دهم در اردیبهشت ماه امسال واریز نشد و در ادامه در مرداد ماه تعداد بیشتری به لیست حذفی‌های این وزارتخانه اضافه شد.

سامانه ثبت اعتراض حذف یارانه نقدی

طی اطلاعیه‌ای، اعلام شده سرپرستان خانوار می‌توانند از طریق سامانه حمایت به بررسی وضعیت دهک‌بندی خود بپردازند.

در این اطلاعیه آمده، سامانه حمایت مرجع رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مشاهده دهک درآمدی و ثبت درخواست بررسی مجدد خانوارها است.

برخی از امکانات این سامانه، اطلاع از دهک درآمدی خانوار، ثبت اعتراض در صورت وجود مغایرت و… اعلام می‌شود.

سرپرستان خانوار می‌توانند با ورود به سامانه حمایت به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir از وضعیت دهک خود آگاه یا در صورت حذف یارانه نقدی، اعتراض خود را ثبت کنند.

شماره‌ای که پاسخگو نیست

همچنین بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افراد می‌توانند از طریق مرکز پاسخگویی وزارت رفاه ۶۳۶۹-۰۲۱پ رسش ها خود را مطرح کنند.

البته طی تماس‌هایی از سوی شهروندان و خبرنگاران مشخص شد این شماره پاسخگو نبوده و در دسترس نیست!

تعدادی از شهروندان که یارانه آنها حذف شده است اعلام می‌کنند از طبقه کارگر بوده و حقوق دریافتی آنها ماهانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است. حال باید دید معیار سنجش پایگاه رفاه ایرانیان از «خط فقر و رفاه» چیست و در حالی که نرخ تورم در کشور حدود ۳۷ درصد اعلام می‌شود چرا برخی کارگران جزو طبقه مرفه محاسبه شده اند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه کارگران طبقه مرفه حذف یارانه یارانه بگیران طبقه کارگر خبر فوری
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات اجرای قانون حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی
تراکنش ماهانه چقدر باشد، یارانه نقدی قطع می‌شود؟
یارانه این خانوارها از فروردین قطع می شود
شرط جدید حذف یارانه اعلام شد
وعده حذف یارانه ۳ دهک تا شهریور
سه دهک بالا: مالکان خانه با درآمد 300 میلیون ریالی
یارانه این گروه‌ها حذف می‌شود
آنهایی که یارانه نخواهند گرفت !
متاسفانه اقرارنامه خوبی بود
احتمال حذف میلیونی یارانه پردرآمد‌ها در پایان آبان
خبر خوش برای متقاضیان وام یارانه
حذف یارانه ۱۸ میلیون نفر در دستور کار دولت
خانوارهایی که دیگر یارانه نخواهند گرفت
جزییات واریز یارانه جدید به حساب خانوار اعلام شد
یارانه دی ماه واریز شد
تسریع حذف یارانه‌ها: دولت در جنگ علیه ثروتمندان!
اعلام نتایج اعتراض حذف یارانه تا اواسط آبان
جزئیات مصوبه مشمولان حذف یارانه نقدی سال ۹۵
اطلاعیه مهم وزارت کار برای یارانه بگیران
کاریکاتور: آخ جون بازم حذف نشدم!
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
افشای میزان اورانیوم ۶۰ درصد باقی مانده از جنگ اهرم فشار را از ایران می‌گیرد/ تهران ممکن است با گفت‌و‌گو با آمریکا اروپایی‌ها را دور بزند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۱ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۱۵۴ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۳۹ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۸۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۴ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
tabnak.ir/005Ygk
tabnak.ir/005Ygk