یارانه طبقه کارگر حذف شد؛ معیار خط فقر کجاست؟!

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعلام فهرست خانوارها مشمول یارانه نقدی در مرداد ماه حدود یک میلیون خانوار معادل بیش از ۳ میلیون نفر را حذف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود برای تأمین منابع مالی کالابرگ الکترونیکی دهک‌های اول تا سوم (خانوارهای حمایتی) باید یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم حذف شود.

یارانه نقدی خانوارهای دهک دهم در اردیبهشت ماه امسال واریز نشد و در ادامه در مرداد ماه تعداد بیشتری به لیست حذفی‌های این وزارتخانه اضافه شد.

سامانه ثبت اعتراض حذف یارانه نقدی

طی اطلاعیه‌ای، اعلام شده سرپرستان خانوار می‌توانند از طریق سامانه حمایت به بررسی وضعیت دهک‌بندی خود بپردازند.

در این اطلاعیه آمده، سامانه حمایت مرجع رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مشاهده دهک درآمدی و ثبت درخواست بررسی مجدد خانوارها است.

برخی از امکانات این سامانه، اطلاع از دهک درآمدی خانوار، ثبت اعتراض در صورت وجود مغایرت و… اعلام می‌شود.

سرپرستان خانوار می‌توانند با ورود به سامانه حمایت به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir از وضعیت دهک خود آگاه یا در صورت حذف یارانه نقدی، اعتراض خود را ثبت کنند.

شماره‌ای که پاسخگو نیست

همچنین بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افراد می‌توانند از طریق مرکز پاسخگویی وزارت رفاه ۶۳۶۹-۰۲۱پ رسش ها خود را مطرح کنند.

البته طی تماس‌هایی از سوی شهروندان و خبرنگاران مشخص شد این شماره پاسخگو نبوده و در دسترس نیست!

تعدادی از شهروندان که یارانه آنها حذف شده است اعلام می‌کنند از طبقه کارگر بوده و حقوق دریافتی آنها ماهانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان است. حال باید دید معیار سنجش پایگاه رفاه ایرانیان از «خط فقر و رفاه» چیست و در حالی که نرخ تورم در کشور حدود ۳۷ درصد اعلام می‌شود چرا برخی کارگران جزو طبقه مرفه محاسبه شده اند.

