تصویر ماهواره‌ای دریاچه‌ای که دیگر نیست

دبیر پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز اخیرا گفته بود: وضعیت دریاچه ارومیه فاجعه‌بار است. فقط حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب شور در پهنه‌ای نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع باقی مانده، یعنی عمق آب به کمتر از نیم متر رسیده.
تصویر ماهواره‌ای دریاچه‌ای که دیگر نیست

کاوه مدنی، پژوهشگر محیط‌زیست و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران با انتشار عکسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جدیدترین تصویر ماهواره‌ای دریاچه‌ای که دیگر نیست.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، دبیر پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز اخیرا گفته بود: وضعیت دریاچه ارومیه فاجعه‌بار است. فقط حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب شور در پهنه‌ای نزدیک به ۲۰۰ کیلومتر مربع باقی مانده، یعنی عمق آب به کمتر از نیم متر رسیده. این دریاچه عملاً مرده است. ۱۰ تا ۲۰ روز آینده، همین آب باقی‌مانده هم تبخیر می‌شود و بستر نمکی آن به غبار‌های سمی تبدیل خواهد شد که برای مردم آذربایجان فاجعه‌ای بهداشتی، زیست‌محیطی و حتی ژنتیکی به دنبال خواهد داشت.

عیسی کلانتری ادامه داد: دولت‌ها گرفتار روزمرگی شده‌اند و هیچ برنامه بلندمدتی برای احیای دریاچه یا توسعه پایدار ندارند. نه دولت آقای رئیسی و نه دولت کنونی هیچ رایزنی یا تلاش جدی‌ای انجام نداده‌اند. ما بارها درباره احیای دریاچه هشدار داده‌ایم، اما انگار آب در هاون می‌کوبیم. مسئولین به جای اقدام، فرافکنی می‌کنند و حتی پیشنهادهای تحقیرآمیزی مثل تأمین آب از کشورهای خارجی مطرح شده است.

مجبد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
2
پاسخ
بی کفایتی
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
خیلی جالب شد دیگه نیازی به اون پل کزایی نیست مستقیم میریم ارومیه
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
2
پاسخ
دریاچه‌ای که آن را نیست کردند ....


این هنر نیست فاجعه است
