چالش حضور بازرسان آژانس؛ مجلس شفاف‌سازی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران و عدم رعایت مفاد قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تاکید کرد که در این زمینه قانون رعایت شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ چهارشنبه پنجم شهریور_ صحن مجلس در تذکری به رئیس مجلس اظهار کرد: ما در مجلس قانونی را تصویب کردیم و گفتیم که تا حصول شرایطی از جمله حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآید و تائید تحقق این شروط نیز بر اساس گزارش سازمان انرژی اتمی بر عهده شورای عالی امننیت ملی (شعام) است و هر کسی هم که خلاف این قانون رفتار کرد، مجرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌شود.

وی با اشاره به انتشار اخباری درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران افزود: امروز در جریان حضور بازرسان آژانس در کشور و بازرسی آنها، کدام یک از شروط تعیین شده توسط مجلس رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمدان ما با تائید شعام تامین شده است؟

گفتنی است؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده خمینی شهر با تاکید بر اینکه قانون رعایت شده است، عنوان کرد: من این موضوع را پیش از آغاز جلسه صحن توضیح دادم و این موارد رعایت شده است.
 

محمدباقر قالیباف خبر فوری قانون آژانس بین المللی رئیس مجلس نماینده خمینی شهر مدیر کل آژانس بین‌المللی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
اگر رعایت شده است، چرا اصلا به این بازرس ها اجازه ورود داده اید به خاک کشورمان؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
1
پاسخ
چطوری هم بازرسان آمده اند و هم قانون رعایت شده است؟
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
