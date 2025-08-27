انتقاد ترامپ از زلنسکی: رقص تانگو یک نفره نمی شود

رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که او زلنسکی را بی تقصیر نمی داند، چرا که هیچ نشانه ای از حرکت روشن به سوی صلح در اوکراین، دیده نمی شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که در صورت عدم دستیابی به راه حلی برای بحران اوکراین، او آمادگی دارد علیه روسیه وارد «جنگ اقتصادی» شود.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، ترامپ در عین حال تاکید کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، بی تقصیر نیست و به طور آشکار در مسیر صلح حرکت نمی کند.

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران طی نشست دوره ای هیئت دولت در کاخ سفید گفت: «می خواهم این (درگیری در اوکراین) پایان یابد. این یک جنگ جهانی نخواهد بود، بلکه یک جنگ اقتصادی خواهد بود؛ و این جنگ اقتصادی بد خواهد بود، برای روسیه بد خواهد بود، و من چنین چیزی را نمی خواهم.»

دونالد ترامپ در توضیح خود درباره حل وفصل مناقشه اوکراین، گفت: «زلنسکی هم بی تقصیر نیست. رقص تانگو به دو نفر نیاز دارد.» ترامپ در ادامه و در اشاره به دیدار احتمالی میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و زلنسکی افزود: «همیشه می گویم: باید با هم دیدار کنند.»