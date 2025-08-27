En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد ترامپ از زلنسکی: رقص تانگو یک نفره نمی شود

رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که او زلنسکی را بی تقصیر نمی داند، چرا که هیچ نشانه ای از حرکت روشن به سوی صلح در اوکراین، دیده نمی شود.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۶۴
| |
300 بازدید
انتقاد ترامپ از زلنسکی: رقص تانگو یک نفره نمی شود

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که در صورت عدم دستیابی به راه حلی برای بحران اوکراین، او آمادگی دارد علیه روسیه وارد «جنگ اقتصادی» شود.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، ترامپ در عین حال تاکید کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، بی  تقصیر نیست و به طور آشکار در مسیر صلح حرکت نمی کند. 

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران طی نشست دوره ای هیئت دولت در کاخ سفید گفت: «می خواهم این (درگیری در اوکراین) پایان یابد. این یک جنگ جهانی نخواهد بود، بلکه یک جنگ اقتصادی خواهد بود؛ و این جنگ اقتصادی بد خواهد بود، برای روسیه بد خواهد بود، و من چنین چیزی را نمی خواهم.»

رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که او زلنسکی را بی  تقصیر نمی داند، چرا که هیچ نشانه ای از حرکت روشن به سوی صلح در اوکراین، دیده نمی شود.

دونالد ترامپ در توضیح خود درباره حل وفصل مناقشه اوکراین، گفت: «زلنسکی هم بی  تقصیر نیست. رقص تانگو به دو نفر نیاز دارد.» ترامپ در ادامه و در اشاره به دیدار احتمالی میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و زلنسکی افزود: «همیشه می گویم: باید با هم دیدار کنند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ زلنسکی خبر فوری اوکراینی کاخ سفید
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه ترامپ بعد از دیدار با زلنسکی چه بود؟
چه کسی میانجی قاره سبز و کاخ سفید خواهد شد؟
با وجود بی‌اعتنایی ترامپ، زلنسکی از ترامپ و مردم آمریکا تشکر کرد!
عکس: تیپ زلنسکی هنگام ورود به کاخ سفید!
تصویر پربازدید دیدار ترامپ و رهبران اروپایی
دست دوستی آمریکا به روسیه
اعلام آمادگی زلنسکی برای گفت‌وگوی سازنده با ترامپ
ترامپ: عجله‌ای برای معرفی گزینه‌های دایمی کابینه ندارم
ملاقات زلنسکی و رهبران اروپایی با ترامپ در کاخ سفید
آمریکا: زلنسکی یا باید تغییر کند یا می‌رود
ترامپ علت عدم برگزاری کنفرانس خبری کاخ سفید را اعلام کرد
ترامپ: گفت‌وگوی بسیاری خوبی با زلنسکی داشتم
حرکات عجیب ترامپ در پشت بام کاخ سفید!
ترامپ: جهان را اداره می‌کنم!
تقدیر مدودف از اخراج زلنسکی از کاخ‌سفید
ایلان ماسک به کاخ سفید اسباب‌کشی می‌کند؟
کاخ‌سفید: نیازی به دیدار زلنسکی با ترامپ نیست
کاخ سفید به دنبال افشاگر برنامه روزانه ترامپ است
برای تحقیر زلنسکی برنامه‌ریزی کرده بودند
کاخ‌سفید بیشتر درگیر کت‌ و‌ شلوار زلنسکی است تا طرح صلح!
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
افشای میزان اورانیوم ۶۰ درصد باقی مانده از جنگ اهرم فشار را از ایران می‌گیرد/ تهران ممکن است با گفت‌و‌گو با آمریکا اروپایی‌ها را دور بزند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۱ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۲۹ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۳ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۱۱۲ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۸۷ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۴ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
tabnak.ir/005YgO
tabnak.ir/005YgO