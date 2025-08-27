هوای ۹ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا

به گزارش تابناک به نقل از فارس، آلودگی هوا در روز چهارشنبه پنجم شهریورماه نقاط مختلف خوزستان را فراگرفت بهطوریکه هوای ۹ شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی قرار گرفت. با اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، بر اساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون، آلودگی هوا در ایستگاه امیدیه ۱۵۲ میکروگرم، در ایستگاه بهبهان ۱۵۲ میکروگرم، در ایستگاه دزفول ۱۵۵ میکروگرم، در ایستگاه رامهرمز ۱۶۷ میکروگرم، در ایستگاه ماهشهر ۱۵۳ میکروگرم، در ایستگاه ملاثانی ۱۵۲ میکروگرم، در ایستگاه هندیجان ۱۵۵ میکروگرم و در ایستگاه هویزه ۱۹۱ میکروگرم است که هوای این شهرها در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی قرار دارد. همچنین آلودگی هوا در ایستگاههای مختلف از جمله استانداری خوزستان، حفاری، پادادشهر، اداره کل محیطزیست خوزستان و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز نیز بالای ۱۵۰ میکروگرم است که وضعیت هوای این شهر نیز قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی گزارش شد. ایستگاههای آغاجاری، اندیکا، باغملک، دانشکده بهبهان_آغاجاری، دانشگاه علوم پزشکی شوشتر و لالی نیز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار گرفتند. آبادان، اندیمشک، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، رامشیر، شوش، گتوند و محیطزیست مسجدسلیمان نیز در وضعیت زرد و قابلقبول قرار دارند.
شاخص کیفیت هوا به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک و وضعیت سبز، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابلقبول و وضعیت زرد، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس و وضعیت نارنجی، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها و وضعیت قرمز، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و وضعیت بنفش و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک و وضعیت قهوهای است.
