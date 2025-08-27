هلاکت عاملان حمله پاسگاه دامن با عملیات مقتدرانه

در عملیات مقتدرانه فراجا با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، ۸ تروریست که مسئولیت شهادت کارکنان پاسگاه انتظامی دامن را بر عهده داشتند، در ایرانشهر به هلاکت رسیدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بامداد روز جاری، سخنگوی فراجا از اجرای یک عملیات مقتدرانه ضدتروریستی در ایرانشهر خبر داد. در این عملیات که با همکاری نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور انجام شد، ۸ نفر از تروریست‌هایی که پیش‌تر به شهادت رساندن کارکنان خدوم پاسگاه انتظامی دامن را انجام داده بودند، به هلاکت رسیدند.

در جریان این عملیات، سلاح‌ها و مهمات زیادی که تروریست‌ها در اختیار داشتند، کشف و ضبط شد. این اقلام شامل سلاح‌ها و مهمات ربوده‌شده از شهدای پاسگاه دامن نیز می‌شود که در این عملیات بازپس‌گیری شده است.

این موفقیت در ادامه تلاش‌های مستمر فراجا برای حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم و خشونت‌های مسلحانه در نقاط مختلف کشور به‌دست آمد.