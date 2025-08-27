۰۵/شهريور/۱۴۰۴
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
440
440
بازدید
پ
عکس: شمایل شگرف یک خانه متروکه در تنکابن
این نمایی هوایی از یک خانه رها شده بدون سقفه وسط شهر شهسوار (تنکابین) است که دیواراش با پیچک احاطه شده.
کد خبر:
۱۳۲۴۹۰۹
تاریخ انتشار:
۰۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۰
27 August 2025
کد خبر:
۱۳۲۴۹۰۹
|
۰۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۰:۴۰
27 August 2025
|
440
بازدید
440
بازدید
برچسب ها
مازندران
تنکابن
شهسوار
خانه متروکه
پیچک
مطالب مرتبط
تصویری بینظیر از طبیعت تنکابن مازندران
تصویر هوایی زیبا از یک شهر مازندران
پاییز مه آلود تنکابن
آخرین اخبار
عکس: شمایل شگرف یک خانه متروکه در تنکابن
نتانیاهو: هیچ توافقی با حماس روی میز نیست
طوفان شن آخرالزمانی در آریزونا + عکس
جزئیات نشست وزیر دفاع با کمیسیون امنیت ملی مجلس
پزشکیان انگشت اتهام را سمت مردم گرفت!
عکس العمل قالیباف به طرح عدم کفایت پزشکیان
مسابقه گروههای اپوزیسیون برای تجزیه ایران!
آذری جهرمی: پزشکیان جواب تلفن من را نمیدهد!
بیانیه وزارت خارجه در خصوص تصمیم دولت استرالیا
بازگشت رامین رضاییان به تیمملی
حمله هواداران استقلال به جواد خیابانی را ببینید
عکس: سردیس خیام در سواحل زیبای خلیج فارس
واکنش سریع دلار به مذاکرات امروز در ژنو
انفجار کنترلشده در سد مخزنی مخملکوه
سرنوشت تلخ دختری که مدرسه را ترک کرد
