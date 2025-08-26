بیانیه وزارت خارجه در خصوص تصمیم دولت استرالیا

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه اتهام مطرحشده علیه ایران مبنی بر ترویج یهودیستیزی را کاملا رد کرده و توجه دولت استرالیا را به این واقعیت تاریخی و مستند جلب میکند که پدیده یهودیستیزی اساسا پدیدهای غربی-اروپایی است که در برهههای زمانی مختلف به اشکال گوناگون بروز و ظهور یافته است. با وجود این، در سالهای اخیر از این مفهوم برای سرکوب هر نوع اعتراض نسبت به اشغالگری، آپارتاید و نسلکشی علیه فلسطینیان سوء استفاده شده است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومکردن جنایات شنیع و نسلکشی در حال وقوع در غزه، مسئولیت همه حامیان و توجیهکنندگان این جنایات را یادآور شده و اقدام دولت استرالیا در اتهامزنی علیه ایران و هدفقراردادن روابط دیپلماتیک دیرپای دو کشور را در راستای سیاست رژیم اسرائیل برای انحراف افکار عمومی از فاجعه نسلکشی در فلسطین اشغالی و افزایش تنش در منطقه ارزیابی میکند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،ضمن محفوظ دانستن حق خود برای اقدام متقابل، طرف استرالیایی را به تجدید نظر در این تصمیم ناصواب دعوت کرده و مسئولیت آثار و تبعات مترتب بر این تصمیم، از جمله مشکلاتی که برای جامعه ی فرهیخته ایرانی مقیم این کشور ایجاد خواهد کرد، را متوجه دولت استرالیا میداند.
